Twee fietsstraten in Wervik verdwijnen en er komen geen nieuwe bij

Het lokaal bestuur van Wervik heeft de bedoeling om de fietsstraten in de Duivenstraat en een deel van de Ten Brielenlaan af te schaffen. “Door de heraanleg van de Steenakker is een fietsstraat in de Duivenstraat waarschijnlijk niet meer relevant”, zegt schepen van Mobiliteit Tom Durnez (CD&V).

De Duivenstraat is éénrichtingsverkeer. “We denken er ook aan om in de Ten Brielenlaan tussen de Leopoldstraat en het tankstation op de hoek met de Kasteelstraat de fietsstraat daar te schrappen”, zegt Tom Durnez. Op schooldagen staat ter hoogte van het tankstation een gemachtigde opzichter.

De talrijke fietsstraten in Wervik werden in april 2021 ingevoerd. “Hoewel dit nog niet allemaal vlekkeloos verloopt en er nog steeds werk is aan de houding van zowel fietsers als gemotoriseerd verkeerd, lijkt het concept fietsstraat zijn plaats te hebben gevonden”, aldus de bevoegde schepen. “We wensen dan ook de uitrol van de fietsstraat maximaal te behouden, maar kiezen er ook bewust voor om deze niet verder uit te breiden.”