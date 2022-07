Twee elektrische fietsen voor gemeentepersoneel

Het gemeentebestuur van de Fransmansgemeente Koekelare wil inzetten op verduurzaming van verplaatsingen van het eigen personeel. Naast elektrische wagens voorziet het lokaal bestuur nu ook in twee elektrische fietsen. Zo wil de gemeente haar voorbeeldfunctie verder vervullen.

“Bedoeling is dat de fietsen worden gebruikt voor dienstverplaatsingen”, steekt schepen van Leefmilieu Jessy Salenbien (Vooruit) van wal. “Deze actie kadert in het engagement van het klimaatplan. Er zijn immers heel wat voordelen verbonden aan elektrisch fietsen. Het is goed voor de gezondheid en het mentaal welzijn van de werknemers, maar met de fiets heb je ook meer sociaal contact met de mensen uit de gemeente. Ander groot voordeel is dat het ook de CO2-uitstoot helpt verminderen”.

Betere fietsinfrastructuur

“Door te zorgen voor een goede fietsinfrastructuur zal het fietsen aantrekkelijker worden”, besluit schepen Salenbien. “Daarom zorgen wij voor een betere fietsinfrastructuur. Als gemeente maken wij verder werk van het aanleggen van nieuwe fietspaden. Zo starten binnenkort de werken richting De Mokker, met de Oostmeetstraat, Catstraat, Lekestraat, maar ook het fietspad richting Zande wordt een volwaardig fietspad. (EV)