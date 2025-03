Triootje Westhoek breidt uit: nu ook voor fietsers

Na het succes van de driedaagse ‘Triootje Westhoek voor wandelaars’ uit 2022, slaan Poperinge, Heuvelland en Ieper opnieuw de handen in elkaar om een nieuw recreatief product op de kaart te zetten: ‘Triootje Westhoek Fietsen’.

“Dit nieuwe initiatief biedt fietsers drie prachtige routes van telkens zo’n 50 kilometer, die de regio in al haar glorie tonen. Dankzij deze samenwerking kunnen recreanten moeiteloos de verbinding maken tussen de drie gemeenten en onderweg genieten van het beste wat de Westhoek te bieden heeft”, zegt de Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Fietsen door een streek vol natuur en geschiedenis

“De Westhoek staat bekend om haar adembenemende vergezichten, glooiende landschappen en indrukwekkende oorlogsherinneringen. Met ‘Triootje Westhoek Fietsen’ kunnen zowel recreatieve fietsers als sportieve avonturiers genieten van een uitgekiend netwerk van routes die vlakke stukken combineren met lichte hellingen. Langs de weg zijn er tal van mogelijkheden om even halt te houden bij lokale bezienswaardigheden, gezellige cafeetjes of historische sites”, aldus Wieland De Meyer (Gemeentebelangen), burgmeester van Heuvelland.

Elke route verbindt twee van de drie gemeenten en biedt een unieke ervaring:: Ieper – Heuvelland (54 km): Ontdek de rijke geschiedenis van Ieper met haar middeleeuwse Lakenhallen en het In Flanders Fields Museum. In Heuvelland wacht een idyllische tocht langs wijngaarden en panoramische heuvels. Heuvelland – Poperinge (50 km): Laat je verrassen door ‘de bergen’ van Heuvelland , om via een ommetje in Frans-Vlaanderen, de bruisende biercultuur van Poperinge te ontdekken. Poperinge – Ieper (54 km): Fiets langs hopvelden en brouwerijen in Poperinge en dompel je onder in het oorlogserfgoed van Ieper, met onder andere de Last Post aan de Menenpoort.

Sterke samenwerking tussen drie toeristische partners

“Triootje Westhoek is een initiatief van de toeristische diensten van Poperinge, Heuvelland en Ieper. Deze drie gemeenten zetten al eerder gezamenlijk een recreatief product in de markt met Triootje Westhoek Wandelen. De uitbreiding naar fietsers is een logische volgende stap om de troeven van de regio nog beter te ontsluiten”, volgens de Ieperse schepen Diego Desmadryl (Toerismeschepen in Ieper).

“De drie toeristische diensten kozen de mooiste weggetjes uit. Door onze krachten te bundelen, bieden we een gevarieerd en kwalitatief aanbod voor recreanten,” aldus de organisatoren. “De Westhoek heeft zoveel te bieden, van natuur en gastronomie tot erfgoed en cultuur. Met deze fietsroutes willen we bezoekers op een actieve manier laten kennismaken met de schoonheid van onze streek, en zo nog meer het verblijfstoerisme aanzwengelen.”

Praktische info

De routes zijn te fietsen via knooppunten en kunnen eenvoudig aangepast of uitgebreid worden voor wie meer of minder kilometers per dag wil doen. Starten kan men waar men wil.

Fietsers kunnen de kaarten verkrijgen bij de toeristische diensten van de drie gemeenten of online raadplegen op de websites van Toerisme Ieper, Heuvelland en Poperinge.

Op www.triootjewesthoek.be vind je meer praktische info.