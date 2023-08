Tot half september gratis gezinsfietstocht langs de Visittorhoutroute

In het kader van het project ‘Mobiliteit van de toekomst start vandaag’ wordt er langs de 20 km lange, bewegwijzerde Visittorhoutroute een gratis gezinsfietstocht georganiseerd. Die kan op dagen naar keuze verreden worden tot en met 15 september. Onderweg worden er 20 vragen gesteld over verkeer en duurzaamheid. Ze werden opgesteld door de leerlingen van het zevende jaar Veiligheidsberoepen van Sivi, op de foto samen met een stadsdelegatie en afgevaardigden van de meewerkende verenigingen, waaronder KWB Content en Beweging.net. De deelnemers volgen de bordjes van de Visittorhoutroute en vinden op bepaalde plaatsen onder de bordjes een QR-code met een nummertje. Het is de bedoeling om die codes te scannen en de vragen op te lossen. De nummers verwijzen telkens naar de vraag die op die plaats beantwoord moet worden. Wie alle vragen oplost, maakt kans op een mooie prijs. De prijzen worden uitgereikt op de verkeershappening die op zondag 17 september zal plaatsvinden. Wie de vragen liever op papier heeft, kan een formulier afhalen aan het onthaal van het stadskantoor aan de Aartrijkestraat of in het oud-stadhuis op de Markt. (foto JS)