Testkaravaan houdt halt in Zonnebeke en laat je voordelen van duurzaam vervoer ontdekken

De testkaravaan van de provincie was gisterenavond te gast op het marktplein van Zonnebeke. Dankzij dit project van de provincie zullen 63 inwoners van de gemeente tot en met dinsdag 20 juni gratis de voordelen van dagelijkse verplaatsingen met de elektrische (bak)fiets of speedpedelec ontdekken.

De testvloot is bedoeld om iedereen te laten genieten van de voordelen om langere afstanden te overbruggen naar het werk of om kinderen ergens naar toe te brengen. Eerder was de testkaravaan ook te gast in Nieuwpoort en Harelbeke en dit jaar trekt ze ook nog naar Mesen, Gistel en Moorslede. “Dit project biedt inwoners van de deelnemende gemeenten de kans om gedurende twee weken gratis een fiets uit de aangeboden vloot te testen en er zo de voordelen ervan te ontdekken. De bedoeling is om mensen op een laagdrempelige manier te overtuigen om meer voor de (elektrische) fiets te kiezen”, verduidelijkt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe.

Naar kleinere voetafdruk

De start van dit project is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen in samenwerking met de betrokken gemeenten. Sinds de start van dit project gingen al ruim 1.500 West- Vlamingen de test aan. Vooral nieuwsgierigheid is de reden voor het uittesten. In 2014 lanceerde provincie een eerste campagne om werknemers van bedrijven duurzamer naar het werk te doen komen, 50 bedrijven schreven zich in en dit jaar nog doen er 20 een beroep op deze campagne. Het is alvast een project om zo de voetafdruk van de provincie te verkleinen. (ZB)