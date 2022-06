Testkaravaan heeft succes in deze tijden: “Hét moment om op duurzame mobiliteit in te zetten”

Op de campus van het Maerlant Atheneum vond dinsdagavond een afsluitmoment plaats van de mobiliteitscampagne Testkaravaan. Deze was volgens directeur Jurgen Balbaert een groot succes.

“Naast de leraren die sowieso al met de fiets of te voet naar school kwamen, testten 45 extra personeelsleden van het Maerlant Atheneum en d’Oefenschool de voorbije weken een elektrische fiets, bakfiets of speed pedelec uit. Heel wat van hen overwegen nu een eigen aankoop, wat een wezenlijke stap voorwaarts zou betekenen in de verduurzaming van de mobiliteit op en rond onze campus”, zegt hij.

De timing zit dan ook mee. “Naast argumenten als ecologie en gezondheid, is er de laatste maanden nog een ander belangrijk punt bijgekomen: de kostprijs van de woon-werkverplaatsing. Een volle tank was nog nooit zo duur”, aldus Balbaert. Scholengroep Impact overweegt nu een groepsaankoop en leasing. “Dit is duidelijk hét moment om als werkgever, als school of lokale overheid in te zetten op duurzame mobiliteit. Ook bij ons personeel is dit duidelijk een issue: zelfs leerkrachten die in Brugge wonen overwegen nu de aanschaf van een elektrische fiets of speed pedelec om in Blankenberge te komen werken”, klinkt het.

Bij de komende verbouwingen op de Maerlantsite, gepland voor in 2023, trekt scholengroep Impact zelf ook resoluut de kaart van duurzame mobiliteit. Zo komen er laadpunten voor elektrische fietsen. “We hopen dat het stadsbestuur bij de heraanleg van de Van Maerlantstraat dezelfde kant opgaat”, aldus nog directeur Jurgen Balbaert.