‘t Velokot en ‘Have a wheelie good day’ aan wzc Sint-Henricus ingehuldigd: “Hopen dat nog meer mensen met fiets komen werken”

Op vrijdag 30 juni werd in aanwezigheid van Bart Wenes, voorzitter van Motena, en Stefaan van Coillie, schepen van o.m. mobiliteit, de fietsstalling verbonden aan het woonzorgcentrum Sint-Henricus in Oekene officieel ingehuldigd.

De open fietsruimte kreeg de naam ‘t Velokot en is bedoeld om de fietsen van de bezoekers veilig te stallen en de afgesloten fietsruimte is er enkel voor de medewerkers met een badge. Na consultatie binnen het wzc kreeg deze ruimte de toepasselijke naam ‘Have a wheelie good day’. “De ‘w’ van wheelie is een knipoog naar de ‘w’ van woonzorgcentrum, waar men steeds welkom is. Dit geeft hopelijk een boost om met veel energie aan de (dag)taak te beginnen”, aldus directeur Marleen Joossens.

In de beveiligde fietsstalling voor de medewerkers is er plaats voor 56 fietsen en 4 bakfietsen. “Met deze extra ruimte hopen we dat er nog meer medewerkers met de fiets naar het werk zullen komen” (AD)