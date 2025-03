Succes van Fietsbieb Pittem blijft groeien: “Nieuwe fietsen altijd welkom”

Op 1 juni 2019 werd in Pittem een afdeling van de Fietsbieb opgericht. Destijds werd gestart met een twintigtal aangekochte fietsjes, maar vandaag beschikt de afdeling over 188 fietsen, waarvan twee derde uitgeleend is. Er kan dus duidelijk van een succes gesproken worden. De Fietsbieb wordt gerund door vrijwilligers, die deze week in de kijker staan tijdens de Week van de Vrijwilliger.

“In 2019 besloten we binnen Beweging.net mee op de kar van de Fietsbieb te springen en zo gingen we op 1 juni als twintigste afdeling in West-Vlaanderen van start”, vertelt schepen Heidi Lievrouw (CD&V). “Het doel is aan elk gezin met kinderen van 2 tot 12 jaar een degelijke fiets ter beschikking te stellen. Deze kunnen ontleend worden voor 20 euro (plus 20 euro waarborg) per jaar. Wanneer een fiets te klein wordt kunnen de kinderen een grotere fiets uitkiezen. We hebben destijds een twintigtal fietsjes gekocht, maar dankzij schenkingen van mensen die een fiets op overschot hadden, hebben we vandaag 188 fietsen. Daarvan zijn er 120 uitgeleend. Nieuwe fietsjes zijn overigens nog altijd welkom. Momenteel zijn 114 gezinnen lid van onze Fietsbieb en steeds meer mensen vinden de weg naar ons, dus het is een succes. Elke maand komen vijf tot tien kinderen langs voor een fiets.”

Breed netwerk

“De hele werking staat of valt uiteraard met de inzet van onze medewerkers. Vandaag werken we met elf vrijwilligers, waarvan er vier instaan voor het onderhoud en herstellen van de fietsen, want ze worden steeds volledig in orde uitgeleend. Belangrijk om weten is dat we deel uitmaken van een breed netwerk van soortgelijke initiatieven. Op dit moment telt de Fietsbieb in West-Vlaanderen 33 afdelingen, waar in totaal 8.500 fietsen kunnen ontleend worden en waar op dit moment 5.500 gezinnen gebruik van maken. Je bent overigens niet verplicht om in de eigen gemeente te ontlenen. Via www.fietsbieb.be kan je het hele aanbod zien. Uit ervaring weten we dat het aan te raden is met je kind langs te komen, zodat het zelf de fiets kan uitproberen.” Beweging.net-voorzitter Veronique Raedt kwam ook langs om met snoephartjes de medewerkers te bedanken.

De Fietsbieb bevindt zich in een garage in Schuiferskapellestraat 3 in Pittem en gaat elke eerste zaterdag van de maand door van 9.30 tot 11.30 uur.