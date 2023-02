Subsidie van 867.000 euro om fietsinfrastructuur aan te pakken

Waregem kan een subsidie van 867.000 euro binnenhalen om de fietsinfrastructuur op vier plaatsen aan te pakken. Die subsidie kadert in het Kopenhagenplan van de Vlaamse regering om werken op of aan gemeentelijke fietswegen te helpen financieren.

Vlaanderen legt 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. Er werd in totaal 150 miljoen euro aan subsidies voorzien om te verdelen over de 300 Vlaamse steden en gemeenten. Waregem staat met 867.000 euro op de vijftiende plaats op de lijst van de Vlaamse steden en gemeenten.

Vier projecten

Het Waregemse stadsbestuur diende vier haalbare projecten in, die tegen eind 2025 afgewerkt moeten zijn. Daarvoor werd al een unieke verantwoordingsnota opgemaakt. “In de Wortegemseweg, tussen de Keizerstraat en de Flanders-Fieldweg, worden de fietspaden helemaal vernieuwd. Het project in de Kwadestraat kadert in een volledige heraanleg van de wegenis, inclusief rioleringswerken. Dit in samenwerking met Aquafin”, laat het Waregemse stadsbestuur weten.

“Om de deelgemeenten Desselgem en Sint-Eloois-Vijve met elkaar te verbinden, komt er in de Schoendalestraat een volledig nieuwe fietsinfrastructuur. Aan Beveren-Trakel, tussen de Grote Heerweg en de Leie, komt ook een nieuwe fietsinfrastructuur, namelijk karrensporen met een tractorsluis.

Fietsfonds

Naast de subsidie voor deze projecten, met bijhorende eigen investeringen, kan Waregem ook rekenen op heel wat andere subsidies om de fietsinfrastructuur aan te pakken. Zo is er bijvoorbeeld het Fietsfonds van de provincie, waar onder meer het project in de Franklin Rooseveltlaan en de functionele fietsroute op de oude spoorwegbedding richting Anzegem onder vallen. Maar er zijn ook nog subsidies voor gewestwegen en veilige schoolomgevingen.

“Met al deze projecten en investeringen bewijst het Waregemse stadsbestuur dat er volop ingezet wordt op veilige fietspaden en een veilige fietsomgeving”, klinkt het bij het Waregemse stadsbestuur.