Stationsstraat wordt eerste fietsstraat in De Haan

De Stationsstraat is de allereerste fietsstraat van De Haan. “In onze nieuwe mobiliteitsvisie trekken we volop de kaart van de verkeersveiligheid”, zegt schepen van Mobiliteit Marleen De Soete (Samen Vooruit). Ook de Kerkstraat in Wenduine wordt nog ingericht als fietsstraat.

Na jaren van stilstand keurde de meerderheid van de gemeenteraad in 2020 een nieuw mobiliteitsplan goed. Daarin wordt volop de kaart van de verkeersveiligheid getrokken. “Het nieuwe mobiliteitsplan adviseert maatregelen, die niet alleen de veiligheid, maar ook de leefbaarheid in onze gemeente ten goede komen. Denk maar aan de invoer van eenrichtingsverkeer, de aanleg van nieuwe fietspaden en, waar mogelijk én wenselijk, de inrichting van fietssuggestiestroken en -straten”, zegt schepen van Mobiliteit Marleen De Soete. Zo werd al aan het begin van de legislatuur eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Grotestraat, Wenduinesteenweg, Marktstraat en Schoolstraat en werden er gelijktijdig ook fietssuggestiestroken aangebracht. In de Grotestraat tussen de Warvinge en Zuienkerke kwam een vrijliggend fietspad en ook in Vosseslag is het na de heraanleg van de wegenis veiliger wandelen en fietsen.

Keuzes durven maken

De verdere herinrichting van de Kardinaal Mercierlaan met fietssuggestiestroken en de herinrichting van de Stationsstraat als fietsstraat is de logische volgende stap. “Een veilig fietsbeleid is keuzes durven maken”, zegt De Soete. “Op de Kardinaal Mercierlaan fietsen veel kinderen naar en van de Einsteinschool, terwijl het op heden levensgevaarlijk is om in de Stationsstraat te fietsen. Vanaf nu zullen de auto’s in de Stationsstraat dus achter de fietsers moeten blijven rijden. Dat zal even wennen zijn, want de Stationsstraat wordt daarmee de allereerste fietsstraat in onze gemeente. Bedoeling is trouwens om ook de Kerkstraat in Wenduine als fietsstraat in te richten”, klinkt het.

