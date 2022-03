Stadsbestuur wil Blankenberge nog fietsvriendelijker maken: “Betere infrastructuur en meer communicatie”

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde heeft onlangs weer zijn fietsrapporten bekendgemaakt en Blankenberge behaalde daarbij net als vorige keer een matige score van 65 op 100. “Wat voor een compacte stad als de onze toch beter moet kunnen”, meent schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD). En dus zet het stadsbestuur een inhaalbeweging in.

De verkiezing Fietsgemeente/-stad is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) in samenwerking met de Fietsersbond. Gemeenten waar minstens vijftig enquêtes werden ingevuld, ontvingen opnieuw een fietsrapport en kwamen daardoor in aanmerking om mee te dingen naar de titel Fietsgemeente/Fietsstad 2022. In Blankenberge vulden 86 inwoners de enquête in.

“86 enquêtes op 20.411 inwoners: dan heb je amper 0,2 procent van je bevolking gehoord”, wil schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD) nuanceren. “Maar het rapport geeft natuurlijk wel een indicatie, en het klopt dat er in onze stad nog wat ruimte is voor verbetering.”

Uitbreiding

Zo kan de communicatie volgens de respondenten beter. “Blue-bike is daar het perfecte voorbeeld van. Het deelfietssysteem is in onze stad veel te weinig bekend, en dus gaan we daar nu een communicatieplan rond opzetten om het gebruik aan te moedigen. We zijn ook aan het kijken waar we nóg deelfietsen kunnen realiseren, zoals bijvoorbeeld aan de tramhalte of aan de randparkings”, aldus De Klerck.

Ook het principe van de fietsstraten, zoals in de Weststraat, krijgt straks een uitbreiding. “We zijn van plan om de fietsstraat in de Weststraat via de Hoogstraat-Onderwijsstraat-Steenstraat-Devauxstraat door te trekken, zodat we een autoluwe fietszone krijgen rond het centrum. Ook de Van Maerlantstraat wordt ingericht als fietsstraat, alleen moeten we daar de mobiliteit eerst nog ruimer bekijken.”

Vrachtverkeer

Ook de fietssnelweg zit er nog altijd aan te komen. “Heel wat Blankenbergenaars werken in Zeebrugge, en het zou fijn zijn als we die allemaal op de speed pedelec konden krijgen”, zegt De Klerck. “De fietssnelweg zal aansluiten op het nieuwe fietspad in de Ruzettelaan, en er komt via de Karel Deswertlaan ook een doorsteek richting Wenduine. Dat betekent wel dat er langs weerszijden van de stad een pak parkeerplaatsen zullen sneuvelen die we elders moeten zien te recupereren.”

“In de Karel Deswertlaan gaan we op de korte termijn eerst snelheidsremmende maatregelen invoeren, op lange termijn volgt dan een volledige heraanleg in functie van de fietssnelweg. We zijn ook aan het kijken om het zware vrachtverkeer uit de polders te halen.”

“Blankenberge zit al bij de kustgemeenten met het laagste autogebruik, en we gaan verder die weg op. Ook met publieke fietspompen en laadpunten voor elektrische fietsen, willen we onze stad de komende jaren nog fietsvriendelijker maken”, besluit De Klerck.

(WK)