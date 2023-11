Stad Kortrijk deelt 5.000 fietslichtjes uit: “Elk ongeluk is er één te veel”

Onder het motto ‘Stad Kortrijk ziet u graag’ deelden schepen Axel Weydts en burgemeester Vincent Van Quickenborne na de herfstvakantie 5.000 sets fietslampjes uit. Daarmee zet de stad het verplicht gebruik van het fietslicht in de kijker. De politiezone VLAS zal het correct gebruik van het fietslicht controleren. Als je niet in orde bent, riskeer je een boete van 58 euro.

Stad Kortrijk en de politiezone VLAS slaan naar jaarlijkse gewoonte de handen in elkaar om tijdens de donkere maanden de fietsers aan te zetten om zichtbaar – lees: goed verlicht – rond te rijden. Samen met het preventieteam en Politiezone VLAS vatten schepen Axel Weydts en burgemeester Vincent Van Quickenborne post aan het Collegepad op dinsdag 7 november om 8 uur om fietslichtjes uit te delen.

Sensibiliseringsactie

Naast preventie en handhaving, zet Stad Kortrijk opnieuw ook in op sensibilisatie. In de wegcode staat beschreven dat fietsers, tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, in alle omstandigheden vanop een afstand van ongeveer 200 meter duidelijk moeten te zien zijn in het verkeer met een niet-verblindend wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan. Het preventieteam van de stad voerde de voorbije weken controleacties uit in de scholen. Vanaf volgende week voert de politie controles uit op de openbare weg. De stad wil fietsers en steppers aanmoedigen om zich zichtbaar te verplaatsen en deelt daarom 5.000 lichtsets uit. Wie niet correct verlicht is, riskeert een boete van 58 euro.

“Met deze acties samen met de politie en preventiediensten werken we aan méér verkeersveiligheid in Kortrijk. Want élk ongeluk is er één te veel” – Axel Weydts

“Door een combinatie van preventie, sensibilisatie en handhaving trachten we bij elke fietser het belang van zichtbaarheid in het verkeer te benadrukken. Zich veilig door het verkeer begeven in deze donkere winterdagen is in het belang van iedere weggebruiker. Met deze acties samen met de politie en preventiediensten werken we aan méér verkeersveiligheid in Kortrijk. Want élk ongeluk is er één te veel”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit. Daarbij wordt ook het gebruik van reflectieve kledij en accessoires aangemoedigd.

“Door 5.000 fietslichtjes uit te delen, slaan we twee vliegen in een klap: we wijzen overtreders op hun plichten en we helpen om het probleem op te lossen” – Vincent Van Quickenborne

“Bezorgde ouders en bestuurders bellen de politie omdat ze nog veel fietsers zonder verlichting zien in het donker. Politiezone Vlas voert daarom extra controles uit, maar ook als stad nemen we onze verantwoordelijkheid. Door 5.000 fietslichtjes uit te delen, slaan we twee vliegen in een klap: we wijzen overtreders op hun plichten en we helpen om het probleem op te lossen. We verwachten dat ouders hetzelfde doen, zodat de 20.000 leerlingen in Kortrijk ook tijdens de donkere maanden veilig op school geraken”, besluit burgemeester Vincent Van Quickenborne.