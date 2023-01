Stad Kortrijk breidt haar fietspool voor werknemers uit met 25 nieuwe e-fietsen

Stad Kortrijk kocht bij Hello Vélo Kortrijk voor 68.000 euro 25 nieuwe elektrische poolfietsen. Dit brengt het aantal e-fietsen in de pool op 105 stuks.

“We hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op vlak van woon-werkverkeer zijn onze medewerkers al heel goed bezig. Meer dan de helft van onze 1.880 werknemers gebruikt op regelmatige basis de fiets voor hun woon-werkverplaatsingen. Goed voor samen bijna 1 miljoen kilometer in een jaar”, zegt schepen van Personeel, Kelly Detavernier.

Dienstverlening dichter bij de inwoners

Daarnaast zijn veel medewerkers ook tijdens de werkuren op de baan. Met de uitbreiding van haar fietspool wil Stad Kortrijk deze medewerkers ondersteunen met elektrische poolfietsen en de dienstverlening dichter bij de inwoners brengen.

Hello Vélo, onderdeel van Group Vandecasteele, werd uit zes lokale fietshandelaars gekozen voor de aankoop. Vooral de beschikbaarheid van de gewenste e-fietsen gaf de doorslag.

Slim slot

“Het bedrijf heeft zo’n 700 fietsen in stock en kon snel aanleveren. Deze e-fietsen zijn heel stevig met een krachtige batterij. De gebruikers hebben geen badge of sleutel nodig. Het slimme slot wordt geopend door een cijfercombinatie die je na reservatie via de app ontvangt. Het systeem zorgt ervoor dat ook alle fietsen even vaak gebruikt worden”, licht Stef Decock toe.

“We bouwen de poolwagens af in voordeel van milieuvriendelijke en gezonde verplaatsingen. Zo vertegenwoordigt één poolwagen ondertussen tien poolfietsen. In de toekomst zullen we nog verder inzetten op deze vorm van mobiliteit”, zegt Sebastien Lefebvre, verantwoordelijke voor de dienst Aankoop van Stad Kortrijk.