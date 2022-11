Stad Izegem opent beveiligde fietsenstalling aan het station

Op maandag 14 november opent de nieuwe, beveiligde fietsenstalling aan de voorkant van het Izegems station. Die moet er voor zorgen dat het aantal fietsdiefstallen in de stationsomgeving sterk dalen.

Fietsdiefstallen zijn in de stad Izegem al jarenlang een probleem. Al zien we de laatste jaren een dalende trend. In 2019 waren er 101 geregistreerde fietsdiefstallen, in 2020 71, in 2021 52 en dit jaar tellen we er tot vandaag 48. De covid-jaren 2020 en 2021 kunnen we wel bezwaarlijk representatief noemen.

Beveiligde stalling

Burgemeester Bert Maertens: “Met camerabewaking en controle door de politie, waarbij soms op heterdaad dieven kunnen worden geklist, probeert de stad het aantal gestolen fietsen terug te dringen. De stationsbuurt blijft echter een doorn in het oog. Meer dan één derde van de fietsdiefstallen in de stad gebeurt vlakbij ons station.”

Daarom gaat het stadsbestuur nu een stap verder. “We realiseerden onder de brug aan het station een beveiligde fietsenstalling met toegangscontrole en camerabewaking. We rekenen op een positieve impact op het aantal diefstallen. Bij positieve evaluatie kunnen we zeker overwegen om in de toekomst ook elders in de stad waar veel fietsen gestald worden zo’n beveiligde fietsenstalling met toegangscontrole te verwezenlijken”, stelt burgemeester Maertens.

Dag en nacht toegankelijk

De fietsenstalling is dag en nacht toegankelijk via een QR-code of een toegangsbadge. Er is plaats voor gewone fietsen en buitenmaatse fietsen, zoals bakfietsen. “Om een plaats te huren, betaal je 15 euro per kwartaal, via de webshop van de stad”, legt schepen van mobiliteit en fietsbeleid Caroline Maertens uit. “Je krijgt dan een genummerde fietsstalplaats toegewezen, alsook een QR-code die toegang verleent.” Wie dat wenst, kan bijkomend een toegangsbadge aankopen voor 10 euro.

“We hopen dat de beveiligde fietsenstalling nog meer mensen aanzet om met de fiets richting het station te komen om naar school of naar het werk te gaan”, besluit schepen Maertens.