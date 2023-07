Stad Brugge maakt komaf met foutief gestalde fietsen aan station

Verkeerd geparkeerde fietsen aan voor- en achterkant van het station in Brugge hinderen de toegankelijkheid van de stationsgebruikers en bieden een onverzorgde aanblik. Een infozuil en sensibiliserende borden moeten nonchalante fietsers naar de vlakbij gelegen fietsenparkings leiden.

“Om fietsers richting de fietsenparkings van het station te ‘nudgen’, wordt er op het Stationsplein, kant centrum, een informatieve zuil geplaatst. Op de zuil verwijzen we naar de fietsenparkings aan het station. Bijkomend plaatsen we zes borden aan hekwerk of in doorgangen met daarop de boodschap om hier geen fietsen te stallen”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Weesfietsen en foutief gestalde fietsen worden straks verwijderd

Het blijft trouwens niet alleen bij informeren en sensibiliseren, waarschuwt schepen van Preventie Mathijs Goderis. “De actie gaat gepaard met een opruimactie van de gemeenschapswachten, waarbij weesfietsen binnenkort ook effectief zullen verwijderd worden. In de toekomst zullen foutief gestalde fietsen ook verwijderd worden.”

“De Preventiedienst stond in voor de coördinatie van de aanpak van deze problematiek. Het gaat hier om meer dan enkel een probleem van foutief gestalde fietsen. We zetten ook in op de algemene verzorgde aanblik van de stationsomgeving. Hierrond werd een brede aanpak uitgewerkt samen met de handelszaken, stedelijke diensten, politie NMBS en het Fietspunt”, luidt het nog. (CGRA)