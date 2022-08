Snoeien om gevaarlijk fietskruispunt te vermijden

Met de aanleg van het nieuw industrieterrein hebben ook hebben ook de fietsers er honderden meters fietspaden bij. Over die fietspaden zijn er tot op heden enkel lovende kritieken te horen.

Volgens zowel fietsers als automobilisten is een nieuw gevaarlijk kruispunt in de maak ter hoogte van het André Trensonstadion. Fietsers die van het Vliegplein richting Adegem rijden moeten ter hoogte van het kruispunt aan het André Trensonstadion kiezen of zij verder op het fietspad van het nieuw industrieterrein rijden, het verlengde van de Ringbaan nemen of afslaan naar de Zandakkers.

Het is voor de fietsers die de Zandakkers willen inrijden dat het gevaar om de hoek komt kijken. Door de huidige verkeersregeling in de Zandakkers en een deel van de Ringbaan is er nu meer gemotoriseerd verkeer in de Zandakkers. Ter hoogte van de Zandakkers zien de fietsers die van de Ringbaan afkomen en de Zandakkers in willen dat gemotoriseerd in de Zandakkers pas als zij aan het indraaien zijn.

Om het zicht op het kruispunt beter te maken zal het jasje van de bomen en struiken op het terrein van het André Trensonstadion een beetje moeten ingekort worden. (LV)