Smalle fietspaden op rond punt in Assebroek zijn nu nog smaller geworden

Na heraanleg zijn de al smalle fietspaden op het rond punt van Daverlo-Dries-Prinses Paololaan in Assebroek nog smaller. Een erg onveilige situatie, vindt Brugs gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA)

Onlangs werd het rond punt van Daverlo-Dries-Prinses Paololaan in Assebroek heraangelegd. “Daarbij werden de voorheen al smalle fietspaden nog smaller gemaakt”, stelt Pol Van Den Driessche (N)VA) vast. “Dit creëert een onveilige situatie voor de vele fietsers die dagelijks langs dit punt passeren. Denken we maar aan zij die op weg zijn naar het AZ Sint-Lucas, de scholen, het Daverlo-complex, de nabijgelegen sportvoorzieningen, de jeugdlokalen…”

Het oppositieraadslid vraagt het Brugs stadsbestuur of die smalle fietspaden een bewuste en weldoordachte keuze zijn: “Of ging de aannemer hier in de fout? In elk geval dring ik aan om aan deze situatie te verhelpen en minstens terug even brede fietsstroken te voorzien. Dit hoeft niet eens zo duur te zijn. De zogenaamd zwakke gebruikers zullen u dankbaar zijn.”

Regulier onderhoud

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) werd de heraanleg van het rondpunt Dries-Daverlostraat-Prinses Paolastraat uitgevoerd in kader van het reguliere onderhoud. De bedoeling van de heraanleg was om de diepe sporen in het wegdek, dat voorheen in betonklinkers lag, weg te werken na verschillende klachten.”

“In onderhoudsdossiers wordt voor uitvoering geen nieuw ontwerp gemaakt, vermits de gewenste toestand dezelfde is als de huidige toestand. Het onderhoudswerk moest in een zeer kort tijdsbestek uitgevoerd worden, doordat het een druk kruispunt betreft met veel schoolverkeer.”

“De markeringen op het asfaltwegdek moesten dus zeer kort op de asfalteringswerken volgen en zijn in uitvoering op sommige plaatsen inderdaad met een smaller profiel uitgewerkt door de aannemer. In maart start de markeringsfirma terug en wordt het project terug opgestart om de wegmarkeringen opnieuw en beter aan te brengen”, aldus de Brugse burgemeester.