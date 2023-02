Slechts klein percentage gecontroleerde fietsers reed zonder correcte fietsverlichting

In de periode van 19 januari tot en met 31 januari waren er opnieuw negen fietslichtcontroles tijdens de donkere ochtendspits. Deze keer werden de controles hoofdzakelijk in Kuurne uitgevoerd, dit zowel in de centrumstraten, op de invalswegen als langs het Jaagpad. De controles werden georganiseerd door de politiemensen van de lokale politiepost uit Kuurne en werden uitgevoerd samen met de verkeerspolitie. In totaal werden 904 fietsers gecontroleerd. Slechts 34 daarvan waren niet in orde en werden geverbaliseerd, dat komt overeen met 3,7 procent.

“We zitten nog altijd volop in de winter, waar het tijdens de ochtendspits nog pikdonker is. Een goed werkende fietsverlichting is op dat moment noodzakelijk. Veel inwoners maken ons erop attent dat de slechte zichtbaarheid van fietsers, maar ook voetgangers soms echt tot gevaarlijke situaties leidt. De politiezone Vlas merkt tijdens de vele fietslichtcontroles dat het overgrote deel van de fietsers perfect in orde is met de fietsverlichting. Ook de resultaten van de controles in Kuurne tonen dit aan. Daardoor valt het nog meer op wanneer een fietser zonder fietsverlichting voorbijrijdt”, zegt Francis Benoit, burgemeester Kuurne.

Boete

De extra fietslichtcontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede worden zo goed als dagelijks uitgevoerd in de periode vanaf eind oktober tot met eind februari. In de ochtendspits gaat het vooral om scholieren en studenten die gecontroleerd worden. Uiteraard kan iedereen die zonder fietsverlichting rijdt een boete krijgen, en dit het hele jaar door, ook in het weekend en ook ’s avonds of ‘s nachts.

Wanneer je bovendien een goed werkende fietsverlichting combineert met fluorescerende kledij of attributen, dan ben je extra en van ver zichtbaar. Het gebruik maken van fluorescerende kledij is bovendien ook heel nuttig voor voetgangers, die zich er ook steeds meer van bewust zijn dat zij vaak heel slecht zichtbaar zijn in het donker.