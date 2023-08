Sensoren in fietspad om wintertoestand te detecteren: Expressweg wordt stilaaneen hightechroute

De Expressweg op Wielsbeekse bodem wordt stilaan een hightechweg. Nadat eerder al een technologisch snufje werd voorzien in de vorm van een waarschuwing voor te hoge vrachtwagens, komen er nu in de fietspaden detectoren om de wintertoestand in de gaten te houden.

De Expressweg is een zegen voor het verkeer en de gemeenten erlangs. In de ruim tien jaar dat de nieuwe route tussen Ingelmunster en Waregem nu in gebruik is, vindt het verkeer er vlot zijn weg. De verbinding tussen de gemeenten loopt veel sneller, tegelijk ervaren de dorpskernen van vooral Oostrozebeke en Wielsbeke minder druk van het (zwaar) verkeer.

Ook infraroodcamera’s

De weg wordt door beheerder AWV nauw in de gaten gehouden. Geregeld wordt uitgepakt met hightechtoepassingen. Recent nog werd een hoogtemeetsysteem in gebruik genomen. Vrachtwagens die te hoog zijn om onder de Zwaantjesbrug door te kunnen, worden gewaarschuwd. Een systeem dat de hoogte meet, registreert ook de nummerplaat. Even verderop verschijnt dan een waarschuwing met nummerplaat erbij op een groot ledscherm. In beide rijrichtingen prijken dergelijke schermen, de chauffeurs hebben dan nog de tijd om richting Oostrozebeke voor de brug af te draaien of richting Wielsbeke rechtsomkeer te maken aan de Nieuwenhovestraat in Oostrozebeke.

De jongste spitsvondigheid zijn detectoren in de fietspaden die moeten waarschuwen voor wintergladheid. “Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de komende dagen op tien locaties in Vlaanderen sensoren in fietspaden plaatsen en infraroodcamera’s aan fietsbruggen hangen om zo de wintertoestand van de fietspaden in de gaten te kunnen houden. Bedoeling is om te weten wanneer er gestrooid moet worden en wanneer onze ploegen moeten uitrukken”, legt minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) uit.

LED-schermen waarschuwen te hoge vrachtwagens. (foto FM)

“Ook in de winter kiezen mensen steeds vaker voor de fiets om hun verplaatsingen te maken. Om dat ook in de winter op een veilige manier te kunnen doen, worden die sensoren in de fietspaden geplaatst.” Naast de fietspaden van de Expressweg in Wielsbeke zal dat ook het geval zijn in vier andere gemeenten verspreid over Vlaanderen.

Fietspadstrooiers

Even verderop in Kortrijk, aan de fietsbrug van de R36 over de Leie, komen er dan weer infraroodcamera’s die de wintertoestand meten.

“De afgelopen jaren investeerde Wegen en Verkeer ook in eigen, aangepaste fietspadstrooiers. Dankzij een groot netwerk van wegdeksensoren kennen we al de risico’s op gladheid van de aanliggende fietspaden. De nieuwe sensoren in de vrijliggende fietspaden en op de fietsbruggen voegen nu extra informatie toe”, klinkt het nog.