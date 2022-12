Rode markeringen in fietsstraten gevaarlijk bij regen

Net zoals in veel andere gemeenten zijn ook in Moorslede en Dadizele fietsstraten in de zone 30 ingevoerd. Volgens Gert-Jan Hovaere (N-VA) kwamen fietsers door de rode grondmarkeringen in de Stationstraat ten val.

“Blijkbaar zouden er al verschillende ongevallen gebeurd zijn met fietsers die uitglijden over die markering, wanneer deze nat is door regen”, zegt Gert-Jan. “Het is wel ironisch dat juist de mensen die beter beschermd moeten worden, hierdoor een ongeval kunnen krijgen.”

Kouder

“We vragen ons ook af wat de toestand van de markeringen zal zijn eens het nog kouder wordt en vriest. Zullen deze nog gladder zijn? Kunnen ze ook een gevaar betekenen voor auto’s en bussen?” “Ik ben niet op de hoogte van ongevallen”, reageert schepen van Mobiliteit Jürgen Deceuninck (Sterk).

“Ik ben er wel van op de hoogte dat die markeringen glad zijn als het regent. De aannemer zal die grondmarkeringen komen borstelen waardoor de oppervlakte ruwer wordt.”

Hovaere vroeg ook hoe het zit met de aansprakelijkheid als fietsers ten val komen. “De gemeente kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld”, geeft de bevoegde schepen aan.

Het was even wachten tot de grondmarkeringen in de fietsstraten in Dadizele in orde kwamen. Er kwamen veel reacties op de onafgewerkte fietsstraten. Net zoals toen de aannemer opdaagde op een mistige dag en velen dat gevaarlijke omstandigheden vonden.

