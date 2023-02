Rhizo lifestyle -en sportschool gaat uitdaging aan voor G-Sportclubs: “Iedereen is welkom om mee te fietsen”

Rhizo lifestyle -en sportschool organiseert op 5 maart een toertocht ten voordele van G-sport Kortrijk. Deze toertocht kadert binnen het project ‘Rhizo rides for G-sport Kortrijk’ en mondt uit in een tocht naar de Vogezen in het 1 meiweekend.

Aan de uitdaging op 5 maart doen een 20-tal leerlingen en leerkrachten van de Rhizo lifestyle -en sportschool mee. Het uiteindelijke doel is om in mei 2023 de Vogezen te trotseren. Ze doen dit ten voordele van G-sport Kortrijk. “De leerlingen zullen zich de volgende maanden ook engageren bij verschillende G-sportclubs die zijn aangesloten bij het G-sportplatform van Kortrijk”, zegt directeur Jonas Hindryckx van Rhizo. “We deden al mee met de kerstmarktjes om geld in te zamelen voor de toertocht en de grote trip naar de Vogezen.”

Heuvelachtige streek

De eerste uitdaging is dus de toertocht op 5 maart die richting Pays des Collines gaat, een heuvelachtige streek in de provincie Henegouwen in Wallonië. Het Pays des Collines vormt landschappelijk één geheel met de net noordelijker gelegen Vlaamse Ardennen. De beboste heuvelkam omvat de hoogste toppen van de streek: de Kluisberg (141 m), de Muziekberg (133 m), de Pottelberg (157 m) en de Hoppeberg (148 m). Er kan gekozen worden tussen 2 bepijlde routes van 70 km of 90 km. De korte tocht gaat over golvend terrein met 400 hoogtemeters. De lange rit bevat enkele kuitenbijters met 650 hoogtemeters. Op de lus van 70 km krijg je één bevoorrading, op die van 90 km zijn er twee bevoorradingen voorzien. “Iedereen is welkom om mee te fietsen.”

Voor de toertocht van 70 km kost een kaartje 9 euro of 7 euro in voorverkoop. Voor de tocht van 90 km is dat 11 euro of 9 euro. Wie lid is van Cycling Vlaanderen krijgt 2 euro korting. Er kan gestart worden tussen 7.30 en 13 uur aan de Senator Coolestraat 1 in Kortrijk. Aan de start is er gratis koffie aanwezig en achteraf is er een bar. De voorinschrijving loopt tot vrijdagavond 3 maart om 22 uur.