Recordaantal fietsers in Kortrijk in 2022

Sinds eind september 2017 registreert een fietstelpaal in de Kortrijkse Budastraat er het aantal fietsers. Afgelopen jaar werden alle records gebroken: er werden bijna anderhalf miljoen fietsers genoteerd in 2022. Dat is een stijging met bijna de helft vergeleken met vier jaar geleden, bij het begin van de tellingen.

“We maakten de vergelijking tussen de jaren 2018, 2019, 2020 en 2022. Van het jaar 2021 beschikken we niet over alle data, aangezien de fietstelpaal buiten gebruik was door een aanrijding”, zegt Axel Weydts, schepen van Kortrijk Fietst. “Het net voorbije jaar 2022 was op alle vlak een recordjaar. In totaal werden 1.468.389 fietsers geregistreerd. Dat is 43,31 procent meer dan bij het begin van de tellingen in 2018 en 38,43 procent meer dan in 2020. In 2020 – en deels ook in 2021 – stagneerde het aantal fietsers door het vele telewerken tijdens deze ‘coronajaren’. We zagen toen wel een stijging van het recreatief fietsen.”

Dagrecord sneuvelde 12 keer

“Gemiddeld noteerden we 4.023 fietsers per dag in 2022. In 2018 lag dat gemiddelde nog op 2.807. De miljoenste fietser passeert ook elk jaar vroeger in de Budastraat. In 2018 passeerde die op 18 december, vorig jaar was dat al op 7 september. Ook het record van de drukste dag werd in 2022 gebroken. Op zaterdag 4 juni telden we niet minder dan 7.758 fietsers op een dag. Het dagrecord werd in 2022 maar liefst 12 keer gebroken. Het vorige dagrecord was op de autovrije zondag van 2018: op 16 september noteerden we toen 6.146 fietsers.”

“Juni is elk jaar opnieuw de drukste maand. Er is ook een verschil tussen weekdagen en weekends. Weekdagen scoren een stuk hoger door het woon-werk en woon-schoolverkeer. De zaterdagen scoren beter dan de zondagen, want dan komen er veel shoppers met de fiets naar de stad.”

Op de fietstelpaal kan iedereen zien hoeveel fietsers er die dag en dat jaar al zijn gepasseerd. Een volledige analyse van de gegevens gebeurt door de stadsdiensten. Een overzicht van de belangrijkste cijfers uit 2022 werden samengevat in een infografiek:

“Deze cijfers zijn indrukwekkend. Ze bewijzen dat ons fietsbeleid werkt. Als je veilige ruimte voorziet voor fietsers, komen de fietsers vanzelf, dat is nu bewezen. Kortrijk wou meer mensen op de fiets krijgen. Door fors te investeren in veilige infrastructuur en fietsers de plek te geven die ze verdienen, wordt deze doelstelling gehaald. Het sterkt ons ook om verder te gaan op de ingeslagen weg”, zegt schepen Axel Weydts.