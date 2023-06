Pulleton Vitesse trapt fietszomer af met succesvolle Summer Beach Ride

Met de zomer in zicht verzamelden op vrijdagavond een 150-tal fietsers bij de palmbomen en het ministrand voor de deuren van de fiets(beleef)zaak Café Vitesse. Heel wat van de nu al 90 leden van de blauw-witte huiswielerclub Pulleton Vitesse vertrokken per groep volgens gemiddelde snelheid voor een rondrit in en rond Zedelgem. Naast die racefietsen toerden opmerkelijk ook een 50-tal elektrisch aangedreven (bak)fietsen, de e-bikes, mee. “Onze visie is heel duidelijk: we zijn een fietsclub voor het hele gezin waar beleving centraal staat”, stelt Mathieu Claeys van Café Vitesse. “Maandelijks organiseert de club dus ook een rit voor de populaire e-bikes. Sinds kort zijn we daaraan gekoppeld gestart met een bakfietsenrit, want bij veel leden die met Pulleton Vitesse meefietsen bleef het gezin immers achter. In samenwerking met de e-bikers stippelt onze club telkens een rit uit richting een speelplein, kindertuin of ijshoeve om ook de kinderen te vermaken. Van maart tot september spreken we elke zondagmorgen om acht uur af aan de zaak. Vanaf 11 uur komen de eerste groepen aan in het café van Café Vitesse, waar alle e-bikers en bakfietsers, samen met de sportfietsers, de voormiddag afsluiten met een hapje en een drankje. Alle info om mee te fietsen is te vinden op de website van de huiswielerclub: www.pulletonvitesse.be.” (HV/foto HV)