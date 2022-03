Provincie trekt 418.646 euro uit voor de aanleg van gescheiden fietspad langs de Kanegemstraat in Tielt

Het provinciebestuur trekt net geen 420.000 euro uit voor de eerste fase van de aanleg van een gescheiden fietspad langs de Kanegemstraat. Die komt er langs de uitbreiding van de industriezone Noord tot aan het Kruispunt met de Boekboomstraat. “Zo zorgen we voor een veiligere fietsverbinding tussen Tielt en Kanegem”, aldus Simon Bekaert.

Langs de Kanegemstraat komen enkelrichtingsfietspaden van zo’n twee meter breed. “Tussen de rijweg en het fietspad zorgen we ook voor een veiligheidsstrook van 1 meter 30”, vult provincie- en Tielts gemeenteraadslid Simon Bekaert (Vooruit) aan. “In die veiligheidsstrook zullen we hagen aanplanten. Waar mogelijk zullen we werken met open grachten.” Langs het traject komt er overigens ook een bushalte, terwijl er richting Kanegem een verkeerspoort gerealiseerd zal worden.

“Op die manier zorgen we met de provincie voor een veiligere fietsverbindingen tussen Tielt en Kanegem”, aldus Bekaert. “Daarnaast halen we, door met de provincie het gros van de werken op onze schouders te nemen, een aanzienlijke financiële last van de schouders van de stad.”

Start binnen 7 maanden

Donderdag zet de provincieraad het licht op groen om tot aanbesteding over te gaan, waarna de werken zo vlug mogelijk starten. Die zullen ongeveer 7 maanden in beslag nemen. In een tweede fase zal de provincie ook de aanleg tussen Galgenveldstraat en ITC Balta voor zijn rekening nemen. “Maar daarvoor moeten we nog wachten op groen licht van Aquafin”, aldus Bekaert.

(TM)