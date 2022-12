Provincie schenkt 8.000 euro aan benefietactie Bike for Life

De Fietsersbond vzw lanceerde de actie Bike for Life om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen op mobiliteitsvlak, onder de vorm van een (deel)fiets. Bedrijven konden deze actie sponsoren door zelf op de fiets te springen en een bepaald aantal kilometers af te leggen. Ook Provincie West-Vlaanderen heeft dat gedaan: 127 collega’s legden 2.335 fietsritten af, en konden zo een cheque van 8.000 euro afgeven aan de organisatoren van Bike for Life.

De bedoeling is dat de werkgever een bepaald bedrag doneren per kilometer die werd afgelegd door hun personeel. Ook de gemeentes Hooglede, Ruiselede, Zwevegem en Wingene deden hun duit in het zakje. In heel Vlaanderen fietsten maar liefst 4.410 fietsers van 51 werkgevers tussen 3-31 oktober mee met Bike for Life. In totaal reden ze 46.945 fietsritten, goed voor 361.222 gefietste km en 63 ton uitgespaarde CO2. De totale opbrengst van de actie is 52.925 euro, maar daar komt nog een bedrag bovenop omdat de actie geselecteerd is voor de De Warmste Week.

Een fiets voor iedereen

De opbrengst gaat integraal naar ‘Een fiets voor iedereen’, het project waarmee de Fietsersbond vervoersarmoede wil aanpakken. Vrijwilligers van lokale Fietsersbondafdelingen kunnen dankzij de projectmiddelen meedoen en eigen projecten opzetten waarmee ze kwetsbare mensen in hun buurt of gemeente aan een fiets of fietsoplossing helpen en hen ook met raad en daad bijstaan.