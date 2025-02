Provincie realiseert fietssnelweg in Zwevegem en nieuw fietspad in Lichtervelde

De Provincie wil een fietssnelweg realiseren tussen de N8 en de Langestraat in Zwevegem. Voor de realisatie van dit project heeft het provinciebestuur een akkoord gesloten met de gemeente Zwevegem. Want de kosten van dit dure project moeten gedeeld worden. Daarnaast legt de Provincie een nieuw fietspad aan in Lichtervelde, dat voor een veilige fietsverbinding met Roeselare moet zorgen. Eind dit jaar start de bouw van een fietsbrug in de Kolvestraat in Brugge als missing link voor en fietssnelweg.

De fietssnelweg kadert in het Relanceproject Vlaamse Veerkracht, zodat ook Vlaanderen een projectsubsidie verleent. Het project kost in totaal 417.288 euro, waarvan de provincie 349.370 euro en de gemeente Zwevegem 67.918 euro ophoest.

Het kruispunt van de Avelgemstraat met het Guldenspoorpad moet heraangelegd worden en krijgt een verhoogde inrichting. De breedte van het fiestpad tussen Avelgemstraat en Kwatanestraat blijft ongewijzigd, maar dat Guldenspoorpad krijgt een asfaltverharding.

Het deel tussen de Kwatanenstraat en de Langestraat wordt ingericht als fietsstraat. De bestaande bomenrij langs de Pannenbakkersstraat wordt volledig gevrijwaard van schade tijdens en na de werken.

Nieuw fietspad

De Provincie besliste ook over de aanleg van een nieuw fietspad in Lichtervelde. Dat pad maakt deel uit van het bovenlokale fietsroutenetwerk en vormt een belangrijke schakel tussen de N35 Ringlaan/Koolskampstraat en de Leysafortstraat.

“De nieuwe fietsdoorsteek zal zorgen voor een veilige en vlotte fietsverbinding tussen Lichtervelde en Roeselare. Het is een mooie samenwerking tussen de provincie, de gemeente Lichtervelde en de Vlaamse overheid”, benadrukt gedeputeerde Kelly Detavernier.

De klus kost 121.146 euro, waarvan de provincie 112.192 euro betaalt. De gemeente Lichtervelde draagt 8.945 euro bij. Via het Fietsfonds draagt Vlaanderen 50 procent bij.

Fietssnelweg

In de marge van deze dossiers pleitte provincieraadslid Andries Neirynck (Groen) voor een snellere aanleg van een fiestbrug in de Kolvestraat in Brugge, zodat de fietssnelweg tussen Brugge, Lissewege, Zwankendamme en Zeebrugge eindelijk kan gerealiseerd worden:

“Deze fietssnelweg is niet allen belangrijk voor het recreatief verkeer, maar ook voor het fietsverkeer naar de haven en de polderdorpen. Want er is daar pover openbaar vervoer. Tegelijkertijd kan zo de abdijsite Ter Doest ontsloten worden.”

Gedeputeerde Kelly Detavernier hoopt dat er de komende maanden een aanbesteding kan gedaan worden: “De bedoeling is om eind dit jaar de werken aan de fietsbrug te starten.”

Toch zijn er nog problemen voor de verdere realisatie van deze fietssnelweg. Kelly Detavernier: “De juridische stappen die natuurbewegingen zetten tegen bedrijven in De Spie hebben ook gevolgen voor de fiestsnelweg.”