Politiezone Vlas geeft opleiding elektrisch fietsen voor senioren

De Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde (VSV) en de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) organiseren een opleiding voor senioren over gevaren van elektrisch fietsen. “Het is een goede zaak dat steeds meer mensen zich met de fiets verplaatsen, maar het is belangrijk dat iedereen zich ook bewust is van de potentiële risico’s”, klinkt het.

Een twaalftal cursisten zakte donderdag af naar het commissariaat in Kortrijk. Daar kregen ze een uurtje theorieles van een lesgever van VSV. Daarna mochten ze de praktijk uittesten op de parking van het gebouw. “We zien dat elektrische fietsen steeds vaker betrokken zijn bij ernstige ongevallen”, zegt Thomas Detavernier van politiezone Vlas. In 2022 ging het om 8 ongevallen met zwaargewonden en 32 met lichtgewonden.

Bij senioren is de lichamelijke schade na een ongeval vaak ernstig. “Oudere personen die een elektrische fiets aanschaffen, hebben vaak al lang niet meer gefietst. Hun reactiesnelheid bij een onverwachte situatie is wat trager. Ook door de hogere snelheid is de kans op een ongeval groter. Daarom is het een goed idee om de belangrijkste verkeersregels nog eens op te frissen vooraleer ze de weg opgaan.”

Na de theorieles mochten de deelnemers alles in de praktijk brengen op de overdekte parking van het commissariaat. Daar had de lesgever van VSV een kegelparcours uitgestippeld. De deelnemers moesten er onder andere slalommen, zo traag mogelijk op een rechte lijn rijden en remafstanden inschatten. “Met de nodige sensibilisering, preventieadvies en fietslessen kan iedereen veilig de baan op”, aldus pz Vlas.