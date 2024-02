Politie zal opnieuw lokfietsen inzetten

De nieuwe wetgeving laat toe dat de politie opnieuw lokfietsen kan inzetten om fietsdieven op te sporen. Oostende is niet tevreden over de medewerking van de NMBS rond de grootste fietsparking van de stad.

Gemeenteraadslid Jeroen Soete (Vooruit): “Er gebeuren elk jaar in Oostende een duizendtal fietsdiefstallen. Ongeveer de helft daarvan wordt aangegeven. Het inzetten van lokfietsen kan helpen om daders te vatten. De fietsparking aan het station is een hotspot en er zijn mogelijkheden om de parking af te sluiten of de camera’s van de NMBS aan te sluiten op die van de politie.”

Korpschef Philip Caestecker nuanceerde: “In 2023 waren er 492 aangiftes, iets minder dan het laatste jaar voor de pandemie. Tien jaar geleden waren er 626 fietsdiefstallen. Met de lokfietsen konden we 14 daders vatten, maar de inzet van de fietsen is gebonden aan de wet op de bijzondere opsporingsmethode. Een tijd konden we de fietsen daarom niet inzetten. Nu kan dat wel weer.”

Schepen Maxim Donck (N-VA): “Ik ben ontgoocheld in de NMBS, want het is blijkbaar niet mogelijk de fietsparking af te sluiten. Bewaking is dan weer te duur. De NMBS-camera’s kunnen dan weer niet aangesloten worden omdat er een veiligheidsprobleem is en hackers via die weg aan de politiebestanden zouden kunnen.” (EFO)