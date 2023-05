Pieter en Iris fietsen voor het goede doel Dwars door België: “Als eerbetoon aan mijn vader”

De fietstocht Dwars door België is een organisatie van Broederlijk Delen. De tocht wordt op poten gezet om geld in te zamelen voor haar werking in de partnerlanden in de derde wereld. Het koppel Iris Bruynooghe en Pieter Dely uit Proven (Poperinge) fietsen voor de tweede keer deze tocht tijdens het Pinksterweekend. “Vroeger reed mijn vader mee. Sinds zijn overlijden, doe ik dat in zijn plaats”, zegt Pieter.

Tijdens Dwars door België wordt er gefietst van Meerseldreef, het meest noordelijke punt van België, naar Torgny, het meest zuidelijke punt. “Het is de vierde keer dat we fietsen voor Broedelijk Delen en de tweede keer dat we Dwars door België fietsen. “Mijn vader Erik Dely reed heel wat jaren voor het goede doel. In juni 2020 is hij verongelukt en toen besloot ik om dat werk verder te zetten. We fietsen eigenlijk verder in de sporen van mijn vader. Het is een mooi eerbetoon aan hem”, zegt Pieter Dely (35). Erik Dely uit Loker (Heuvelland) was een fervente ligfietser en overleed op 60-jarige leeftijd na een verkeersongeval tussen Voormezele en Dikkebus.

Heuvelachtig

Pieter zal samen met zijn echtgenote Iris Bruynooghe (33) in het Pinksterweekend, 27, 28 en 29 mei de rit van 400 kilometer maken. “Door mijn fysieke job als landschapstimmerman heb ik al wat uithouding. Mijn vrouw gaat elke dag met de fiets naar het werk om enkele kilometers in de benen te hebben. Maar het is een tocht die je niet mag onderschatten. We starten in Meersel-Dreef, aan de noordelijkste grenspaal van België. We fietsen dan in drie dagen tot in Torgny, het meest zuidelijk punt van België. De eerste dag is de ‘platste’ dag waarbij we fietsen tot in Leuven. Hoe dichter van Torgny, hoe heuvelachtiger het wordt.”

Ook Anny Lepla uit Dikkebus en Bart Dequidt uit Kemmel fietsen dit jaar mee. “Je kan in duo of groep fietsen. Mijn vrouw en ik fietsen als duo en Anny en Bart ook. Tijdens de tocht kan je de mensen opzoeken die je kent. Dat zullen we ook doen met Anny en Bart.”

Elke deelnemer betaalt 370 euro voor zijn deelname. “Met dat bedrag betalen we voor de accommodatie, de verplaatsing, de overnachting… Daarnaast engageren de deelnemers zich om elk minimaal 500 euro in te zamelen via sponsoring, hiervan gaat elke euro integraal naar Broederlijk Delen. Ondertussen staat onze teller op 4.088 euro.”

Wie Pieter en Iris financieel wil steunen, kan dat via de steunknop op hun teampagina op www.dwarsdoorbelgie.be of via onderstaande QR-code. Er kan ook een bedrag overgeschreven worden op BE13 0000 1171 1839, met vermelding van deze gestructureerde mededeling:+++ 310 / 0000 / 25954 +++. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.