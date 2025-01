Phaedra klaagt toestand Groene 62 aan in open brief: “Fiets ziet immens af door slijk of stof”

Phaedra Vandenbroucke (29) uit Eernegem klaagt in een open brief de barslechte toestand van de Groene 62 tussen Eernegem en Gistel aan. Zij gebruikt dagelijks de oude spoorwegbedding om met haar elektrische fiets van haar woonplaats Eernegem naar Gistel te rijden. “De ketting, remmen, sensoren, motor… alles ziet af af door het slijk. Je vermijdt de route maar beter als het vriest of regent, en als de ondergrond nat is. Maar ook als het droog ligt, want dan hap je de hele tijd stof.”

Van de Groene 62, een 20 km lange fiets- en wandelroute tussen Torhout en Oostende, is 13 km halfverhard en 7 km verhard. De verharde stukken zijn de doortocht van de bebouwde kommen van Gistel en Eernegem, de passage over de brug aan het Plassendalekanaal en tenslotte het deel in Torhout tussen de jeugdlokalen en het stadscentrum. In Eernegem is de Groene 62 verhard tussen Zedelgemsesteenweg en Stationsstraat, maar niet meer vanaf de Stationsstraat tot aan het centrum van Gistel.

Het is langs daar dat Phaedra elke dag naar haar werk fietst. Zoontje Nestor (negen maanden) gaat mee in de fietskar naar de onthaalmoeder in Gistel, zijn oudere broer Basiel (3) loopt school in Eernegem. “Ik ben niet de enige die klaagt”, zucht Phaedra. “Er is altijd wel iets mis met mijn elektrische fiets. In drie of vier jaar heb ik al vijf nieuwe banden moeten leggen en ook de remblokjes zijn al meermaals vervangen. Of de ketting valt af, de motor blokkeert, het wielslot sluit niet meer… Ook de rits van de fietskar is binnen de kortste keren stuk”

Telkens stuk

“De vorige provincieraad legde klachten en opmerkingen over de Groene 62 steevast naast zich neer, met als antwoord: het milieu. Maar zo milieuvriendelijk is de route ook niet, als je elke dag je fiets moet afspuiten om er nog mee te kunnen rijden de volgende dag. Als je de ketting wekelijks moet smeren. Als je kleren en schoenen telkens onder de modder hangen, waardoor je veel meer moet wassen. Als je materiaal telkens stuk gaat, waardoor je nieuw moet blijven kopen. Zo loopt de rekening snel op”, foetert Phaedra.

“Het enige alternatief zijn de fietspaden langs de N33 Torhout-Oostende. Waar de auto’s, bussen en vrachtwagens aan hoge snelheid rakelings langs je scheren. De provincie klasseert deze moordstroken trouwens als ‘fietssnelweg’. Dat klopt ook wel: als je hier dagelijks moet fietsen, doe je je fiets snel weg.”

“Ondanks onze groene voornemens overwegen we eerder een tweede auto te kopen dan een nieuwe fiets”

“Ondanks onze groene voornemens om één auto te gebruiken voor ons tweeën, overwegen we om eerder een tweede auto te kopen dan een nieuwe fiets”, bekent Phaedra. “Die auto zal tenminste niet zo snel stukgaan door de dagelijkse route. Die auto zal er niet voor zorgen dat onze kinderen onder de modder hangen, dat we te laat zijn op het werk omdat we de ketting (alweer) moeten herstellen. Met de auto zullen we ook veiliger zijn, zonder in de spoorvorming in het gladde slijk te moeten rijden.”

Fietssnelweg langs N33

“Wij hebben binnenkort een overleg met de provincie en zullen daar onder meer de Groene 62 aankaarten”, reageert burgemeester Lieven Cobbaert (Team Burgemeester) van Ichtegem. “We zullen het dan onder meer hebben over het strooien van het verharde gedeelte bij vriesweer. Dat is eigenlijk een provinciale aangelegenheid, maar uit noodzaak wordt het regelmatig door onze diensten gedaan.”

“Toch ligt de crux van deze zaak niet bij de Groene 62”, meent de burgemeester. “Ik begrijp dat de oude spoorwegbedding een landelijk karakter heeft en meer als groene, recreatieve as beschouwd wordt. Waar het eigenlijk over gaat, is dat de Vlaamse overheid dringend werk moet maken van de fietssnelweg F33 op een afgescheiden tracé langs de N33 Torhout-Oostende. Tussen Gistel en Oostende ligt dat afgescheiden fietspad er al, maar het stuk Ichtegem-Torhout is een blinde vlek, waardoor de Groene 62 de enige veilige fietsroute blijft. De plannen voor de fietssnelweg bestaan, maar het wordt tijd om er eens werk van te maken. Ook de provincie kan hiervoor haar contacten bij de Vlaamse overheid aanwenden.”

“Dit jaar onderhoud”

“De provincie is zich wel degelijk bewust van de huidige toestand van verschillende onverharde delen op de Groene 62”, reageert gedeputeerde voor Mobiliteit Kelly Detavernier (N-VA). Dat komt door de combinatie van vriezen, dooien en veel regen, de problematische afwatering en de onverharde ondergrond uit porfiersteenslag, waar bij hevige regenval plassen ontstaan en het bij extreem droog weer stoffig kan zijn. De provincie is daarom van plan om in 2025 een onderhoud te doen van 2 tot 3 kilometer van de Groene 62. Dit onderhoud kan echter pas na de winter worden gestart. Tegelijk bekijkt de technische ploeg van de Groendienst hoe de afwerking van de halfverharding op de Groene 62 in de toekomst verbeterd kan worden.”