In het kader van de Week van de Fiets wordt de Peter Benoit fietsroute vernieuwd. Het parcours van de route is aangepast en er is een vernieuwde bewegwijzering.

De fietsroute start in het stadspark bij het standbeeld van Peter Benoit, passeert langs het Peter Benoit Huis, gaat over de nieuwe fietsbrug in Beveren-Leie en langs Hulste en Bavikhove om te eindigen via de Bloemmolenbrug in Harelbeke. “De Peter Benoitroute is een zeer populaire fietsroute onder onze bezoekers. We spelen in op de populariteit en maken de route niet alleen een tikje moderner, maar zorgden ook voor een extra lange route”, duidt schepen van Toerisme Dominique Windels (Vooruit).

De route wordt hierdoor 2 km langer met een totale afstand van 27 km. Naast de bewegwijzering en een nieuw infobord is er ook een vernieuwde fietskaart. Daarnaast kan je de route ook volgen met de erfgoedapp. Via de app krijg je op verschillende plaatsen meer informatie over de locatie en de link met Peter Benoit. “Peter Benoit is en blijft een icoon uit de muziekwereld. We koesteren dan ook de link met Harelbeke en geven onze inwoners en bezoekers graag alle mogelijke informatie mee over deze figuur. De erfgoedapp betekent hierin een grote plus”, zegt schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V).