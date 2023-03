Pastoor Pradip Smagge wijdt Damse fietsclubs

De eerste zondag van maart betekende voor heel wat Damse fietsclubs opnieuw de start van het wielerseizoen. En even traditioneel wordt dan na een ochtendrit met heel wat wielerclubs samen – jammer genoeg dit jaar in slechte weersomstandigheden – ook een fietsenwijding gehouden. De organisatie ervan wordt in een beurtrol opgenomen en dit jaar was het de beurt aan de Oostkerkse damesfietsclub De Beuterblommen. Pastoor Pradip Smagge kwam naar Oostkerke afgezakt om, vanop een hoogtewerker, de fietsen en fietsers met wijwater te besprenkelen. Achteraf werd nog een hapje en een drankje in zaal Beuterblomme aangeboden. (PDV/foto Willy Haegeman)