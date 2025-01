Pannenkoekenfestijn kondigt het nieuwe fietsseizoen van WTC De Swaenefietsers aan

Om de start van het nieuwe fietsseizoen feestelijk in te zetten, organiseert WTC De Swaenefietsers op zaterdag 1 februari hun jaarlijkse pannenkoekenfestijn. Dit sociale gebeuren vindt plaats in hun clublokaal, Bistro De Swaene, gelegen aan de kerk in Leffinge. Vanaf 14 uur is iedereen welkom voor ambachtelijk gebakken pannenkoeken à volonté met koffie of chocomelk voor de prijs van 9 euro voor volwassenen en 6 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Kom zeker langs. Je steunt de club en geniet van overheerlijke pannenkoeken aan een democratische prijs. Het nieuwe fietsseizoen van WTC De Swaenefietsers start op zaterdag 1 maart om 9 uur aan het clublokaal. Voor alle info in verband met de club en de ritten kan je terecht bij de voorzitter Geert D’hondt via geert.dhondt10@gmail.com of per telefoon op 0494 93 58 81; www.swaenefietsers.be. (foto PG)