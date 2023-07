Oude Vaartstraat in Ieper is voortaan fietsstraat

De Oude Vaartstraat is sinds enkele dagen een fietsstraat. “Zo hebben we vier fietsstraten in Ieper”, laat de stad weten.

In maart werden al drie fietsstraten feestelijk ingehuldigd: het gaat om de Menenstraat, Boterstraat en De Stuerstraat. “De fietsstraten maken deel uit van de toekomstige fietsring rond de binnenstad.”

Verkeersregels

“We zetten de verkeersregels nog eens op een rijtje: maximum snelheid van 30 kilometer per uur, auto’s en moto’s mogen fietsers niet inhalen, je moet achter de fiets(ers) blijven, fietsers mogen hun positie innemen in de straat als ze met de rijrichting van auto’s mee rijden. Opgelet: als je vanuit de Oude Vaartstraat de Haiglaan oversteekt als fietsers richting Plumerlaan heb je geen voorrang bij het oversteken, deze situatie blijft ongewijzigd.”