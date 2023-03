Oranje deelfietsen langs N8: eerste 30 minuten fiets je gratis

Langs de N8 vind je sinds kort oranje deelfietsen. Ze worden ingezet voor een proefproject rond mobiliteit in de Westhoek van de WVI. Bij vier bushaltes langs de baan Ieper-Veurne kun je een deelfiets ontlenen om je reis verder te zetten.

De deelfietsen vind je aan de bushaltes bij De Sceure in Vleteren, De Gapaard in Lo-Reninge, De Nieuwe Herberg in Alveringem en Myosotis in Veurne. “De fietsen in Vleteren staan in de nieuwe overdekte fietsenstalling dicht bij de bushalte”, klinkt het bij de gemeente Vleteren.

Drop-off zones

Een fiets ontlenen kan door via de app ‘Donkey Republic’ op je mobiele telefoon de dichtstbijzijnde beschikbare Donkey Bike te zoeken en deze in de app te huren. “Je kan tot 5 fietsen huren, voor korte of lange huurperiodes. Je ontgrendelt de fiets met de app via een Bluetooth-verbinding. Het slot opent automatisch en je kan vertrekken. Op het einde van de rit parkeer je de fiets op een parkeerlocatie en geef je het einde van de rit aan in de app. Je kan de deelfiets niet zomaar ergens achterlaten. Er zijn vaste drop-off zones bepaald waar je je fiets kan inleveren. Op deze locaties staan geen deelfietsen, alleen als een gebruiker ze heeft achtergelaten.

30 minuten gratis fietsen

De nieuwe deelfietsen zijn betalend. Als overgangsmaatregel zal het eerste halfuur gratis aangeboden worden tot eind april 2023. Voor korte ritten betaal je enkel voor de periode dat je met de fiets rijdt. Per kwartier betaal je 0,50 euro. Rij je langer dan 1 uur nemen de prijzen af. Voor een halve dag betaal je dan maximaal 2,50 euro.

Om te genieten van de gratis ritten, kun je de code DONKEYWVI in de betaalagenda van een Just Ride verhuur invoegen en vervolgens 30 minuten gratis fietsen. Kies in de app een fiets om te ontlenen. Daarna tik je op ‘Just Ride’. Bij kortingscode geef je de code ‘DONKEYWVI’ in en tik je op versturen. De 30 gratis minuten zullen dan verschijnen. Volg de verdere stappen in de app en daarna kun je jouw gratis rit(ten) gebruiken.

Abonnementstarieven

Voor pendelaars zijn er speciale abonnementstarieven. Je betaalt slechts 9 euro per maand voor een onbeperkt aantal ritten gedurende maximaal 1 uur. Als je 14 euro per maand betaalt, kan je de fiets zelfs 12 uur per rit gebruiken voor een onbeperkt aantal ritten.