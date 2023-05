Oranje deelfietsen kleuren het platteland

De gemeenten Vleteren, Alveringem, Lo-Reninge, Veurne en WVI gaven op zondag 7 mei het officiële startschot voor het deelfietsensysteem langs de N8.

Sinds eind februari 2023 werden 4 bushaltes langs de N8 uitgerust met oranje deelfietsen van Donkey Republic. Aan de bushaltes Myosotis (Veurne), de Nieuwe Herberg (Alveringem), de Gapaard (Lo-Reninge) en de Sceure (Vleteren) kan men voortaan één van de zestien deelfietsen ontlenen om je reis verder te zetten.

De deelfietsen zijn ‘bijna’ identiek aan de deelfietsen die sinds februari in Veurne, Koksijde en De Panne rondrijden. Samen vormen ze één groot deelfietsennetwerk. Het vormt een back to many systeem. Als gebruiker kan je een fiets ontlenen en hem op een andere plek achterlaten. Deze fietsen kaderen binnen een proefproject Basisbereikbaarheid van Vlaanderen.

Wat kost een rit?

Voor korte ritten betaal je enkel voor de periode dat je met de fiets rijdt. Per kwartier is dat 0,50 euro. Rij je langer dan 1 uur nemen de prijzen af. Voor een halve dag betaal je maximaal 2,50 euro. Voor pendelaars zijn er speciale abonnemententarieven. Slechts 9 euro per maand voor een onbeperkt aantal ritten gedurende maximaal 1 uur. Als je 14 euro per maand betaalt, kan je de fiets zelfs 12 uur per rit gebruiken voor een onbeperkt aantal ritten.

Hoe kan je een fiets ontlenen?

Dat is supereenvoudig. Download de app van Donkey Republic op je mobiele telefoon, zoek de dichtstbijzijnde beschikbare bike en huur deze in de app. Je ontgrendelt de fiets met de app via een Bluetooth-verbinding. Het slot opent automatisch en je kan vertrekken. Op het einde van de rit parkeer je de fiets op een parkeerlocatie en geef je het einde van de rit aan in de app.

(RVL)