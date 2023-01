Opnieuw een succesvolle editie voor Velofollies met 39.698 bezoekers

Ondanks de mindere weersomstandigheden is de 15de editie van Velofollies fors op de pedalen gaan staan. Op de eerste dag zakten 14.264 bezoekers af naar Kortrijk om na drie jaar stilte de 330 standen verspreid over zes hallen te bekijken, bevragen en ontdekken.

“Het was overduidelijk dat de bezoekers uitkeken naar deze jubileumeditie. Ook bij de standhouders hoorden we niets anders dan positieve reacties. Toen ik wandelde door de gangen was het enthousiasme voelbaar”, aldus organisator Pieter Desmet. Ook de zaterdagse tussenspurt bleek voor Velofollies goed uit de pakken. 12.533 bezoekers passeerden langs de toegangspoortjes om de 40.000 m² aan fietsbeurs te doorkruisen. Gisterenavond klopte de organisatie af op 12.901 wat het totale aantal op 39.698 bezoekers brengt over de drie dagen.

“Dat ligt in de lijn met voorgaande edities voor corona”, licht communicatieverantwoordelijke Tony De Clercq toe. “Wat opvallend was deze editie waren het aantal Franstalige bezoekers en de interesse van de Franse pers. Velofollies wordt internationaler met zelfs exposanten uit Finland.” Vooral het fenomeen e-bike wint het op stadsfietsen, mountainbikes en koersfietsen. “Dat is een heel grote tendens die zich op heel korte tijd snel heeft doorgezet. Uit een korte bevraging blijken vooral het immense aanbod en de mogelijkheid om e-fietsen te testen grote pluspunten voor Velofollies, zeker in combinatie met de toegankelijke sfeer. Dit is namelijk geen verkoopsbeurs, maar een ontdekkingsbeurs. Hier voel je als bezoeker geen commerciële druk om over te gaan tot aankopen”, aldus Tony.

De organisatie ziet ook een verandering bij haar publiek. Zo vinden steeds meer vrouwen hun weg naar de overwegend mannelijke fietsbeurs en ontdekken ook zij het sportievere segment. Als antwoord daarop hebben exposanten hun aanbod verbreed. “Bij de indeling proberen we grote en kleine spelers bij elkaar te plaatsen en evenredig te verspreiden over de verschillende hallen zodat elke exposant goed gezien wordt. We hebben intussen reeds tal van voorinschrijvingen van tevreden exposanten ontvangen voor de volgende editie.”

Naar de toekomst toe zal Velofollies blijven inzetten op de brede waaier van de fietssector. “Dus naast het product op zich ook alles wat daarrond hangt. Dat kan gaan van acties zoals ‘Iedereen Flandrien’ en leasingopties voor bedrijven tot allerlei toebehoren. Van een zuivere race-technische beurs zijn we geëvolueerd naar een heel breed fietsaanbod en dat valt bij onze bezoekers in de smaak”, besluit Tony.