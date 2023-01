Opening stand verkeerscampagne ‘Fietsen in Harmonie’ op beurs Velofollies

Vrijdagochtend gaf kabinetschef Koen Surdiacourt, woordvoerder van gouverneur West-Vlaanderen, het startschot van de verkeerscampagne ‘Fietsen in Harmonie’ op de beurs Velofollies in Kortrijk.

“Het fiets- en wielertoerisme in onze provincie veilig, hoffelijk, reglementair en harmonieus houden vormt de basis van de campagne. De verkeersveiligheid op onze West-Vlaamse wegen blijft ook dit jaar één van onze grootste prioriteiten. En dit met extra aandacht voor de veiligheid van de fietsers.” De campagne kan dit jaar rekenen op de ondersteuning van de stad Roeselare en politiezones Riho, Vlas, Gavers, Westkust en Polder. Het gezicht van de campagne is niemand minder dan Yves Lampaert. Vias is aanwezig op de stand met een fietssimulator.

“In onze provincie is het fiets- en wielertoerisme een steeds groeiende vrijetijdsbesteding. Jammer genoeg zijn de ongevallencijfers in 2022 in West-Vlaanderen opnieuw gestegen en kwamen er 65 mensen om bij een verkeersongeval. Bij 32% van die ongevallen was er een fietser bij betrokken. Cijfers die toch blijven nazinderen. Sensibilisering vormt, samen met een maximale preventie, de kern van het verkeersveiligheidsbeleid binnen onze provincie want meer dan 90% van de verkeersongevallen worden namelijk veroorzaakt door menselijk gedrag”, aldus Koen. Een goede kennis van en respect voor de verkeersregels, de noodzaak van een reglementair uitgeruste fiets, veilige fietspaden en hoffelijkheid van en tussen alle weggebruikers zijn de voornaamste pijlers van de verkeerscampagne. “Onze ongevallencijfers zullen maar verbeteren als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zorg draagt voor zichzelf en voor de medemens”, besluit Koen.

‘Fietsen in Harmonie’ is een samenwerking tussen de gouverneur, de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen, de provincie West-Vlaanderen en Velofollies.