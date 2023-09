Oostende voert ludieke actie tegen gestalde fietsen aan station

Met een ludiek actie en extra controles van stadswachten pakt Oostende de visuele hinder van gestalde fietsen aan het station aan. “Mensen zijn tien stappen verwijderd van een openbare fietsenstalling”, luidt de boodschap.

“Het station is de toegangspoort tot onze stad. Er is de voorbije jaren veel geïnvesteerd in de omgeving. Helaas stellen we vast dat mensen soms lukraak hun fiets neerpoten. Dat is het geval aan de balustrades tussen het plein en het dok. Het zorgt voor visuele vervuiling”, zegt schepen Maxim Donck (N-VA), bevoegd voor stadswachten en preventie.

Veilige parking

“Er is steevast plaats en het is maar tien passen stappen. In de parking met 1.400 plaatsen kun je de fiets op een veilige manier plaatsen. Er zijn zelfs bevestigingspunten voor bakfietsen en daar bevindt zich ook een fietsherstelpunt.”

Dat vindt ook gemeenteraadslid Arianne Jonckheere (Open VLD) die de zaak op de gemeenteraad ter sprake bracht en actie vroeg : “Het gaat toch gemakkelijk over een 70-tal fietsen die zo blijven hangen aan de reling.”

Actie

Gemeenschapswachten startten een actie: elke fiets aan de reling kreeg een label met de vraag om die ondergronds te stallen. Er komen in de buurt ook borden.

De inzet van politie, zoals enige tijd geleden en waarbij fietsers werden gewaarschuwd dat ze ‘een boete’ konden krijgen, zal niet gebeuren: de fietsen bevinden zich immers op het openbaar domein. “We kunnen wel optreden als ze hinder vormen voor voetgangers of verkeer”, luidt het.

Weesfietsen

De gemeenschapwachten houden ook regelmatig een actie tegen ‘weesfietsen’: daarbij krijgen fietsen een label. “Fietsen waarmee een week niet gereden is, worden opgehaald. Als de fiets gemarkeerd is, wordt de eigenaar verwittigd. Niet-gemarkeerde fietsen stockeren we drie maanden. Nadien krijgen ze een nieuwe bestemming en wrakken worden afgevoerd”, zegt gemeenschapswacht Henri De Schuytter.

“Die markering, een vast slot op de fiets en ketting met veiligheidslabel zijn de beste wapens tegen diefstal”, zegt ook diefstalpreventieambtenaar Celine David. In sommige buitenlandse steden is het zelfs verboden om fietsen vast te maken aan straatmeubilair of relingen.

“In de eerste plaats willen we aan het station sensibiliseren en preventief optreden. Handhavend of verordenend optreden is de laatste keuze”, zegt de schepen.