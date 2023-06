Ook fiets- en wandelroutes Meulebeke krijgen facelift

De toeristische dienst van Meulebeke heeft werk gemaakt van de bestaande fiets- en wandelroutes. De vijf vroegere bewegwijzerde wandelroutes werden aangepast qua inhoud en ontwerp en herleid tot drie bewegwijzerde wandelroutes. Schepen van Toerisme Anneke Dejonghe: “We delen de visie van Toerisme Leiestreek om vooral in te zetten op kwaliteit. Dit betekent dat we het huidige Hulstveldepad en Paanderspad tot één nieuwe route hebben herleid onder de naam ‘Paandersveldpad’ van 8,4 km. Daarnaast hebben we ook nog onze Centrumwandeling en het Marialooppad. Qua traject blijven deze twee routes ongewijzigd, maar ze hebben inhoudelijk een versterking gekregen door een letterzoektocht. Het formulier hiervoor steekt in de gloednieuwe routefolders die we uitgegeven hebben en die gratis te bekomen zijn in het gemeentehuis. Wie de opgave correct oplost krijgt een gepast geschenkje. Aansluitend hebben we geopteerd om het Gaverspad niet meer open te stellen als wandelroute. Bij onze twee gemeentelijke fietsroutes, de Preiroute (47,4 km) en de Berenroute (48 km), is niets veranderd. Beide routes zijn wel, net als de wandelroutes, in een nieuwe folder gegoten.” (LB)