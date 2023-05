Ondanks populariteit verdwijnen oranje deelfietsen van Donkey Republic al na drie jaar uit Kortrijk

De bekende oranje deelfietsen van het Deense bedrijf Donkey Republic verdwijnen vanaf 2 juni uit het Kortrijkse straatbeeld. Die boodschap kregen gebruikers van de fietsen op hun scherm te zien bij het openen van de app. De oranje fietsen namen nochtans pas drie jaar geleden de rol over van de groene Mobit-fietsen. Bevoegd schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Vooruit) reageerde niet op de vraag om verduidelijking. Vermoedelijk wordt er een nieuwe aanbesteding uitgeschreven om Kortrijk de komende jaren te voorzien van deelfietsen.

Populair bij Kortrijkzanen

In 2020 wou Kortrijk, samen met de gemeente Kuurne, een einde maken aan de wildgroei van deelfietsen. De groene Mobit-fietsen konden gebruikers indertijd nog gewoon overal droppen. Met de oranje Donkey Republic-fietsen kwam daar verandering in. Fietsers konden hun fiets alleen nog achterlaten op één van de vele drop-off zones, bijvoorbeeld aan het station, Heule plaats of aan de Vlasmarkt. Indertijd had de stad 57.000 euro veil om het Donkey Republic-netwerk in Kortrijk en deelgemeenten te installeren. En dat bleek geen nutteloze investering. Heel wat Kortrijkzanen deden de voorbije drie jaar beroep op de deelfietsen. Bijvoorbeeld om van thuis naar het station te rijden of om een korte verplaatsing in de Kortrijkse binnenstad te maken.

Nu lijkt er na drie jaar een einde te komen aan die succesformule in Kortrijk. Gebruikers van de app kregen het bericht dat ze op 2 juni voor de laatste keer gebruik konden maken van de deelfietsen. Wat daarna komt, is momenteel nog onduidelijk. Mogelijk wordt er, net als drie jaar geleden, opnieuw een aanbesteding uitgeschreven maar daarover is nog niets duidelijk.