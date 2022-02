Nieuwpoort behaalt opnieuw een puik fietsrapport: “Wij zijn echt fier op onze score”

Een 8 op 10 voor beleving en een 7 op 10 voor infrastructuur en voor communicatie, daarmee behaalt Nieuwpoort uitstekende punten voor zijn fietsbeleid. “We zetten in om nog meer fietspaden aan te leggen en kruispunten veiliger te maken”, aldus burgemeester Geert Vanden Broucke.

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) organiseerde in samenwerking met de Fietsersbond de verkiezing van Fietsgemeente. Zo’n 20.000 deelnemers lieten weten wat ze vonden van het fietsbeleid in hun woonplaats. Nieuwpoort behaalde bij de vorige verkiezing een 7 op 10 en trok dit cijfer nu op naar 8 op 10. Burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) ziet dit resultaat als een beloning voor de vele inspanningen die in Nieuwpoort worden geleverd om het fietsen comfortabeler en veiliger te maken.

“Naast de fietspaden die al zijn gerealiseerd komt er nog een fietspad tussen Pervijze en Nieuwpoort en tussen Sint-Joris en Middelkerke om er maar enkele te noemen. In de binnenstad werden ook fietsen op de straat geschilderd om de autobestuurders attent te maken op de aanwezigheid van fietsers en een tijd geleden raakte ook bekend dat Nieuwpoort een van de drukste fietsnetwerken is. We hebben ook al gezorgd voor veilig fietsverkeer tussen Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad en in de Pieter Deswartelaan. Er werden ook al een aantal kruispunten fietsvriendelijker gemaakt en dat zal ook gebeuren met het kruispunt aan de Astridlaan”, aldus burgemeester Vanden Broucke. “Wij zijn fier op de score die we hebben behaald.”

Op onderhoud van de fietspaden en veilige stalling worden goede punten gescoord

Oudere fietsers

Qua beleving krijgt Nieuwpoort vooral een hoge score voor het aangenaam fietsen en de mooie omgeving, ook op de veiligheid in de woonwijken en de staat van de wegen wordt gescoord. Een ander punt waar de stad om wordt geprezen, is dat de wegen er goed onderhouden bijliggen met weinig hobbels en putten of kasseien en bijgevolg ook makkelijk te gebruiken zijn door de al wat oudere fietsers. Wat de infrastructuur betreft, zijn ook hier meestal goeie punten terug te vinden, vooral op het onderhoud van de fietspaden en de veilige stalling van de fietsen. Nieuwpoort scoort hier iets minder op communicatie en dan vooral omdat men niet goed weet waar terecht te kunnen met vragen of klachten over de fietsinfrastructuur. Anderzijds vinden de deelnemers aan de verkiezing dan weer wel dat de fietsroutes duidelijk bewegwijzerd zijn en dat de stad het fietsen ook actief aanmoedigt. Als er wordt gecommuniceerd met het stadsbestuur, worden de gevaarlijke fietssituaties ook ernstig genomen en aangepakt. Burgemeester Geert Vanden Broucke laat nog weten op deze manier veder te werken aan het fietsbeleid en verder sterk in te zetten op de veiligheid en het comfort van de fietsers.