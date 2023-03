Nieuwe sensibiliseringsborden voor aanduiding fietszone in Brugse binnenstad

Stad Brugge plaatste deze week een 25-tal nieuwe sensibiliseringsborden om de fietszone, die half oktober vorig jaar werd ingevoerd en een 90-tal straten in de Brugse binnenstad omvat, nog beter aan te duiden.

Een fietszone is een fietsvriendelijk gebied dat bestaat uit een netwerk van aaneengesloten fietsstraten. De maximale snelheid bedraagt er 30 km/ u voor alle weggebruikers. In een fietszone staat de fietser centraal en moet alle gemotoriseerd verkeer achter de fietsers blijven.

Hoffelijkheid

“We stellen nog te vaak vast dat niet alle weggebruikers de reglementering van de fietszone naleven. Met de plaatsing van de nieuwe borden geven we nog duidelijker aan dat bepaalde straten in de binnenstad behoren tot de fietszone. We vragen nogmaals aan alle weggebruikers om de verkeersregeling te respecteren en hoffelijk te zijn voor elkaar in het verkeer”, aldus schepen Pieter Marechal. (CGRA)