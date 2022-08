Nieuwe paden voor mountainbikers op de Kemmelberg

Recent werden door Provincie West-Vlaanderen rond de Kemmelberg nieuwe paden opengesteld voor mountainbikers. “Daar waar er vroeger nergens mocht gefietst worden is er nu een aaneengesloten offroad stuk van 3.2 km opengesteld,” reageert Wim Demey van Mountain Bikers Foundation Vlaanderen positief.

Naast actief mountainbiker is Wim ook regioverantwoordelijke van Mountain Bikers Foundation Vlaanderen. “We zijn een organisatie die op een constructieve manier in dialoog wil treden met de verschillende organisaties om tot een hernieuwde toegankelijkheidsregeling te komen voor mountainbikers. Zo zaten we vorige herfst onder meer samen met de gemeente Heuvelland en daarvan plukken we nu de eerste vruchten.”

Voortaan kan met start aan de voet van de Monteberg onverhard een grote lus worden gemaakt tot aan de voet van de Kemmelberg. “We delen daarvoor het pad met de wandelaars,” vertelt Wim Demey. “Het pad is breed genoeg om geen conflicten te krijgen. Onze volgende stap is om ook wat uitdagendere stroken open te stellen. We hadden daaromtrent het voorstel gedaan om aan de Kosmos dergelijke paden open te stellen maar daar is voorlopig geen nieuws over. Verder willen we ook het mountainbikenetwerk tussen Ieper, Poperinge en Heuvelland herstellen. Daar is de voorbije 30 jaar geen verandering in gekomen. Deze routes dateren nog van de jaren ’90 toen het mountainbiken hier populair werd. De routes werden recent dan wel opnieuw bewegwijzerd maar niet aangepast aan de evolutie van het materiaal. Toen gereden werd met een 26 inch en hier en daar met een verende voorvork konden de routes op heel wat belangstelling rekenen. Voor een huidige 29 inch en dubbele geveerde mountainbike is dat niet meer zo.”