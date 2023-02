Nieuwe Middenkustfietsroute officieel voorgesteld

In Middelkerke werd de Middenkustfietsroute voorgesteld. Deze bewegwijzerde route van 51,2 km loopt langs de kustlijn bij Middelkerke en zoekt via Gistel de trage wegen van het hinterland op. De landschappen langs het traject veranderen voortdurend en onderweg kan de fietser kennismaken met verschillende musea, natuurgebieden en erfgoedsites.

De lancering van de Middenkustfietsroute kadert in een volledige herwerking van het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen. Voor deze route werd een volledig nieuw traject uitgewerkt. Westtoer speelt nog beter in op de beleving van recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes.

Visit West-Vlaanderen

In totaal worden 25 nieuwe fietsroutes gelanceerd. Zeven daarvan werden vorig jaar reeds geopend en de Middenkustfietsroute is de vierde van 18 nieuwe fietsroutes die in het voorjaar van 2023 worden voorgesteld. Westtoer organiseert in 2023 een themajaar rond fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk Visit West-Vlaanderen. Dit is een overkoepelend toeristisch platform dat vooral de fiets- en wandelmogelijkheden alsook de gastronomische troeven uit West-Vlaanderen presenteert.

Hinterland

“De Middenkustfietsroute slaagt erin de verscheidenheid van onze Middenkust te presenteren aan de fietser. De route loopt langs de Warandetoren in Middelkerke, een landmark die een schitterend uitzicht biedt over zee en polders. Ook de zeedijk richting Oostende kon uiteraard niet ontbreken, zodat je met zicht op zee fietst langs het strand en de duinen. In provinciedomein Raversyde kan men verschillende musea bezoeken. Naast de kustlijn wordt ook het hinterland verkend, daar is unieke natuur te vinden zoals het natuurgebied de Schuddebeurze. Je trapt door het polderlandschap langs trage wegen tot in Gistel. Een stad met heel wat troeven, zoals Abdij Ten Putte, een heerlijke stilteplek om op adem te komen”, aldus Sabien Lahaye-Battheu voorzitter Westtoer en gedeputeerde voor Toerisme.

Zeshoekige bordjes

De route wordt bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en kent startpunten aan De Calidris in Westende, Abdij Ten Putte in Gistel en provinciedomein Raversyde in Oostende. Aan deze drie startpunten staat telkens een startbord. De fietsroute kan ook ingekort worden tot lussen van 28,4 km en 35,8 km.

De fietsnetwerkkaarten met de suggestieroutes zijn vanaf eind maart te koop in de webshop van Westtoer (shop.westtoer.be) en partners (diensten voor toerisme, bezoekerscentra, boekhandels… Via visitwestvlaanderen.be vind je alle informatie over deze nieuwe fietsroute terug en kan er een gratis pdf-bestand met routekaart en gpx-bestand van het traject worden gedownload.