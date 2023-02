Nieuwe Grensleiefietsroute is 57,8 kilometer lang

De nieuwste fietsroute van Westtoer kreeg de naam Grensleiefietsroute. Ze is 57,8 kilometer lang en volgt voor een groot stuk de Leie van Wevelgem tot Wervik. De vertrouwde zeshoekige bordjes wijzen de weg.

Het recreatieve fietsaanbod in West-Vlaanderen werd volledig hertekend, in die mate dat er in een tijdsspanne van zowat een jaar 25 nieuwe fietsroutes worden gelanceerd. Voor zeven routes gebeurde dat reeds vorig jaar, de overige 18 zijn in 2023 aan de beurt. Als achtste in het rijtje van 18 werd de Grensleiefietsroute voorgesteld. Die loopt langs een volledig nieuw traject.

Vijf startplaatsen

“Met Westtoer spelen we in op een betere beleving voor de recreanten dankzij de integratie van nieuwe paden, natuurgebieden en leuke stopplaatsen langs de fietsroutes”, zegt gedeputeerde en voorzitter van Westtoer Sabine Lahaye-Battheu. “In 2023 organiseert Westtoer een themajaar rond fietsen en wandelen vanuit het nieuwe merk ‘Visit West-Vlaanderen’. Dat is een overkoepelend toeristisch platform dat vooral de fiets- en wandelmogelijkheden alsook de gastronomische troeven van West-Vlaanderen presenteert.”

De Grensleiefietsroute is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. De startpunten waar je telkens een bord aantreft met de volledige route zijn het toerismebureau in Wervik, de Waalvest in Menen, het Guldenbergplein in Wevelgem, Toerisme Moorslede en de Zandvoordeplaats in Zandvoorde.

Cultuur, natuur en terrasjes

“Ongeveer de helft van het traject loopt via de autovrije jaagpaden langs de Leie en het kanaal Ieper-Komen”, vervolgt gedeputeerde voor toerisme Lahaye-Battheu. “De Leie is de levensader van de streek en vormt al enkele eeuwen de grens met Frankrijk. Onderweg fiets je langs kenmerkende gebouwen en parken en mooie plekjes natuur en kan je even uitblazen met een glaasje op een terrasje of bij een Leiespot.”

Op de route onder meer het Leienhof in Lauwe, het Diefhondbos, de oude sluizen, stadsmuseum Schippershof en brasserie ’t Badhuis in Menen. De Balokken, de Briekemolen en het Tabaksmuseum in Wervik. Het Stadspark in Komen, de Palingbeek, de beekvalleien van de Gasthuisbossen, De Basiliek en het Park in Dadizele, het groen Lint in Moorsele en het kasteel en de hovingen in Wevelgem.

Geen aparte folder meer

Deze en de andere routes worden als ‘bewegwijzerde suggestieroutes’ geïntegreerd op de fietsnetwerkkaarten. Van deze routes zal er geen aparte folder meer verschijnen. Wel zijn ze te vinden op visitwestvlaanderen.be waar je gratis een pdf-bestand met de routekaart of een gpx-bestand met het traject kan downloaden. De fietsnetwerkkaarten waarop de nieuwe routes als suggestie staan aangegeven kunnen aangekocht worden in de webshop shop.westtoer.be en bij de partners zoals de diensten voor toerisme en de boekhandels.