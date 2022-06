Nieuwe fietszones maken van fietser koning in stadscentrum van Oostende

Oostende koestert al langer de ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden en zet die ambitie alle kracht bij door het oude stadscentrum sinds vrijdag om te toveren in een fietszone. “Het is de eerste stap naar een autoluw centrum”, klinkt het.

Het volledige oude stadscentrum van Oostende is sinds vrijdag een fietszone. Daarnaast werd ook de omgeving van het Leopoldpark en de omgeving van het Oostendse Stadhuis tot fietszone omgetoverd. Het stadsbestuur liet borden plaatsen om automobilisten daaraan te herinneren en ook op het wegdek werden markeringen aangebracht.

Een fietszone is een aaneenschakeling van straten waar de wetgeving van fietsstraten van toepassing is en dat betekent dat auto’s fietsers niet mogen inhalen en dat 30 kilometer per uur de norm is. Bovendien mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. “Ik nodig de fietsers uit om ook die volledige breedte te benutten, zodat het duidelijk is voor de automobilisten, die de regels niet altijd goed kennen als het over fietsstraten gaat”, legt eerste schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Mobiliteit, uit. “Het is voor hen ook duidelijk dat ze niet mogen en kunnen inhalen. Nog al te vaak blijven fietsers in fietsstraten rechts aanhouden en dat hoeft in principe niet.”

Stad Oostende wil nog tijdens deze legislatuur- voor 2024 dus – naar een autoluw centrum. De nieuwe fietszones maken dan wel geen deel uit van dat autoluw centrum, toch is het de eerste stap. Volgens schepen Anseeuw is het de bedoeling om de eerste maatregelen van het autoluw centrum in te voeren in de loop van dit najaar.