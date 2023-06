Nieuwe fietsroute van de Kust naar de Westhoek (en omgekeerd): fietsen van ondernemer naar ondernemer

Westtoer en Inagro hebben op dinsdag 13 juni in Mout- en Brouwhuis De Snoek in Fortem het project ‘Fietsen naar Morgen’ voorgesteld. Veertien routes zullen tegen eind 2024 de fietser doorheen de hele provincie langs hoeves, lokale producenten en andere korte ketenondernemers gidsen. De eerste route verbindt De Panne, Koksijde, Veurne en Alveringem.

Voor de opening van deze fietsroute kwamen op dinsdag 13 juni Sabien Lahaye-Battheu – gedeputeerde voor Toerisme en voorzitter van Westtoer – en Bart Naeyaert – gedeputeerde voor Landbouw en voorzitter van Inagro – naar Alveringem. Onder de aanwezigen zagen we ook Alveringems schepen voor Toerisme Sylvie Thieren, burgemeester Gerard Liefooghe en enkele ondernemers die naast het traject van de fietsroute wonen en er al dan niet actief in participeren.

Schepen Sylvie Thieren vertelde in haar welkomstwoord dat Alveringem dit jaar met Westtoer al vier nieuwe routes lanceerde: de Moerenfietsroute, de IJzerbroekenfietsroute, de véloroute Loveringem en vorige week nog de Mary Borden fietsroute die vanuit Beveren-aan-de-IJzer enkele kunstwerken aandoet. Of er dan nog nood is aan extra fietsroutes, kan men zich de vraag stellen. Ja, zo horen we. Deze fietsroute blijkt een geheel eigen insteek te hebben.

Zes miljoen

“Het bijzondere aan dit project is dat deze fietsroutes lokale ondernemers, hoevetoerisme, landbouw, streekproducten en recreanten in een ontspannen sfeer samen brengt”, zegt gedeputeerde Sabien Battheu. “Onze provincie noteert elk jaar zes miljoen recreatieve fietsers in West-Vlaanderen. Zij vormen een groot potentieel voor de betrokken landbouwers en andere ondernemers op het traject. Aan de route die wij hier vandaag voorstellen, participeren een kleine 20 ondernemers die hun gasten op een of andere manier lokale hoeve –en streekproducten aanbieden. Dat doet bijvoorbeeld de Beauvoordse Walhoeve bij wie fietsers een aantrekkelijke hoevepicknick kunnen reserveren om die ofwel ter plaatse of een ander mooi plekje te consumeren. “

Hoeve-educatie

De bijdrage van Inagro aan dit project is dat de fietser op vijf à zes locaties meer te weten komt over landbouw. Hoeve-educatie noemt men dat. Een van die locaties op Alveringems grondgebied is de Steendamhoeve van landbouwer Johan Vanheule die de vierde generatie Vanheule is die er boert. “Wie de QR-code van de fietsroute aan ons bedrijf scant, krijgt wat uitleg over ons bedrijf”, zegt Johan. “Omdat wij varkens kweken, is een leuk wist-je-datje dat varkens ondanks het feit dat ze graag in de modder rollen, erg propere dieren zijn die hun slaap –en eetplaats juist heel netjes houden. Varkens zijn nieuwsgierige en intelligente dieren. Ze nemen echter graag een modderbad omdat ze niet kunnen zweten. De QR-code vertelt de bezoeker ook dat het de moeite waard is om onze gerestaureerde houten schuur met wagenhuis binnen te gaan”.

Kust en platteland

“De burger in het algemeen is niet meer vertrouwd met onze land –en tuinbouw”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “Mensen weten soms niet meer waar ons voedsel vandaan komt. Dat is zonde. Deze fietstocht die zowel de kust als het platteland aandoet, biedt de kans om de landbouwer misschien zelfs persoonlijk te ontmoeten en begrip te creëren voor zijn leefwereld die zeker een positief imago verdient.”

Om de nieuwe fietsroute tussen Alveringem en Koksijde – die 52 kilometer lang is – in gang te zetten, worden de inwoners van Koksijde, De Panne, Veurne en Alveringem die de tocht op zondag 18 juni fietsen, extra verwend. Westtoer en Inagro schenken elke deelnemer die dag een consumptiebon voor vier locaties op de route. Inschrijven kan tot zondag op de website www.visitwest-vlaanderen.be. (AB)