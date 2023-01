Nieuwe fietsinfrastructuur op komst langs de Franklin Rooseveltlaan in Waregem

De West-Vlaamse provincieraad keurde het bestek en de gunningswijze goed voor de herinrichting van de Franklin Rooseveltlaan in Waregem. De provincie, stad Waregem en Riopact investeren samen 3,2 miljoen euro in het fietsproject. “Deze nieuwe fietspaden zullen zorgen voor meer veiligheid en rijcomfort. De werken starten midden 2023”, reageren Waregems gemeenteraadslid Michiel Vandewalle en provincieraadslid Johan De Poorter.

De provincie West-Vlaanderen en de stad Waregem staan in voor de aanleg van nieuwe enkelrichtingsfietspaden van telkens 1,75 meter in rode cementbeton. “De werken zullen in totaal 300 werkdagen duren en worden geraamd op 3,2 miljoen euro. De provincie West-Vlaanderen maakt bijna 300.000 euro vrij waarvan de helft wordt terugbetaald door het Fietsfonds van het Vlaams Gewest”, weet provincieraadslid Johan De Poorter.

Project in zeven fasen

Het project wordt opgesplitst in zeven fasen en men begint bij de Potegemstraat en de Zadelstraat. “We zijn heel tevreden dat de Franklin Rooseveltlaan vernieuwd wordt. Vroeger was dit een gewestweg. Het is nu de stad die moet instaan voor financiering en onderhoud. We vinden het goed dat er maximaal gekeken wordt naar het waterbeheersysteem.”

Een kaartje van de geplande werken. © gf

“Naast een goede fietsverbinding is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat inwoners maar ook familie en vrienden die op bezoek komen met de wagen voldoende parkeergelegenheid hebben. Door de bijkomende appartementsblokken kwamen en komen er immers veel inwoners bij. Zeker rond het kruispunt met de Zadelstraat en de Joannes Huyslaan”, besluit Waregems gemeenteraadslid Michiel Vandewalle.