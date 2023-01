Nieuwe Fietsbieb opent in april: “Elk kind in Kortemark moet kunnen fietsen”

Vanaf april kan je in Kortemark terecht in de Fietsbieb. Dat werd beslist op de jongste gemeenteraad. Het wordt een uitleenplek, dit keer niet voor boeken maar voor tweewielers voor kinderen tot 12 jaar.

“De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans om dagelijks gebruik te maken van de fiets”, aldus schepen van Sociale Zaken Christine Logghe (CD&V). “Met een abonnement van 20 euro en een waarborg van nog eens 20 euro mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken. Wie een fiets schenkt aan de Fietsbieb, hoeft voortaan geen lidgeld te betalen. Tijdens dat jaar mag die fiets bovendien ingeruild worden voor een groter exemplaar of voor een ander model uit het aanbod. Ouders met een beperkt budget kunnen zo toch een fiets voorzien voor hun kinderen. Belangrijk, want elk kind in Kortemark moet kunnen fietsen. Daarnaast past dit concept binnen de duurzaamheidsgedachte en wordt bewust gekozen voor hergebruik. Het bevordert de mobiliteit, kan sociaal isolement doorbreken en het is bovendien gezond.”

Kostenplaatje

“Een Fietsbieb draait vooral op de inzet van vrijwilligers, actief in de lokale uitleenpunten. Het kan dus ook een mooie plaats zijn voor waardevol engagement van vrijwilligers. Kortemark betaalt een eenmalige instapkost van 3.000 euro en vanaf 2024 een jaarlijkse bijdrage van 1.500 euro. Beweging.net levert een 30-tal tweedehands kinderfietsen aan, voorziet in een uitgebouwde website met instrumenten voor fietsbeheer en uitleenbeheer, organiseert groepsaankopen voor fietsbenodigdheden en herstelmateriaal en zorgt dat de vrijwilligers verzekerd zijn. De Fietsbieb zal in eerste instantie één keer per maand open zijn, met start vanaf april. De concrete info over openingsuren en locatie verstrekken we nog in de nabije toekomst”, aldus Logghe. (JD)